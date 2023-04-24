Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Президент Литви: Ми повинні перетнути всі "червоні лінії" у військовій допомозі України

"Європейська правда"Понеділок, 24 квітня 2023, 22:33
Президент Литви: Ми повинні перетнути всі червоні лінії у військовій допомозі України
Гітанас Науседа, фото: Getty Images

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що союзники України мають надати всю необхідну військову допомогу, в тому числі щодо озброєння.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю німецькому виданню Spiegel.

"Для мене абсолютно ясно, що ми повинні перетнути всі червоні лінії. Інакше ми втрачаємо час. Щодня людей вбивають і катують. Депортація дітей – це звичайна справа, як і бомбардування об'єктів інфраструктури. Озираючись назад, ми втратили час через те, що довго вагалися з прийняттям певних рішень. Зрештою, ми все одно прийшли до цих рішень, але запізно і дуже дорогою ціною. Ми повинні бути дуже рішучими, тому що маємо справу з дуже небезпечним агресором, який не знає кордонів. Не сподівайтеся, що він коли-небудь зупиниться – якщо йому вдасться, він завжди буде продовжувати", – сказав Науседа.

Реклама:

На питання про те, чи має він на увазі також постачання західних винищувачів Україні, Науседа відповів ствердно.

"Так, деякі країни вже постачають інші типи літаків. Повітряний простір є важливим елементом у цій війні. І для того, щоб мати можливість ефективно його захищати, потрібні літаки і більше систем протиповітряної оборони. Це важливо не тільки для України, але й для нашої безпеки", – сказав він.

Науседа зазначив, що в Німеччині відбулося переосмислення питання допомоги Україні, після чого інші країни також активізувалися.

ВІДЕО ДНЯ

"Багато червоних ліній, які ми самі намалювали, були перетнуті. І рішення Німеччини є позитивним сигналом не лише для України, але й для всіх інших союзників по НАТО", – додав він.

Раніше Науседа заявив, що замість повторення заїжджених фраз про відчинені двері НАТО необхідно знайти конкретні механізми для швидкої інтеграції України в простір НАТО після закінчення війни.

Читайте також: Без ПДЧ та Бухареста. Чому українські політики мають забути про минуле у питанні вступу до НАТО

Теми: ЛитваУкраїназброявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

Усі новини...
Литва
У РФ заочно арештували суддів із Литви, які винесли вирок у справі "кривавого січня" 1991-го
Командувач армії Литви: Напружена безпекова ситуація зберігається попри смерть Пригожина
Литва передасть установки NASAMS України вже у вересні
Останні новини
19:48
Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально
19:47
Президент: Наступного року виробимо мільйон дронів
19:45
Зеленський не вірить в ідею "часткового вступу" України до НАТО
19:43
Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон
19:40
Вихід на кордони не дає гарантій безпеки – Зеленський
19:38
"Ніхто з партнерів не піднімав це питання": президент про непідписання містобудівного закону
19:35
Зеленський заступився за цивільних: за 1 військовим стоять 6 платників податків
19:23
Зеленський: Обрання Трампа може "дуже сильно" вплинути на війну в Україні
19:21
Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного
19:21
Зміни стратегії не буде, Україна має повернути всі території – президент
Усі новини...
Реклама: