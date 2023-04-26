Премьер Испании приветствовал предложение Бразилии о посредничестве в войне

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва и премьер-министр Испании Педро Санчес. Фото из Facebook да Силвы

Премьер-министр Испании Педро Санчес приветствовал предложение президента Бразилии Луиса Инасио Лулы да Силвы о создании группы нейтральных государств, которые могли бы стать посредниками между Украиной и Россией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает El Mundo.

Санчес признал, что в вопросе отношения к войне против Украины у него с бразильским лидером есть определенные разногласия. По его словам, позиция Испании такова: есть агрессор и есть жертва, поиск мира должен быть основой.

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"Мы должны уважать основополагающие принципы международного права и Устава Организации Объединенных Наций, территориальную целостность и международный порядок, основанный на правилах, не забывая, что есть агрессор, Путин, и народ, на который напали, который борется за свою свободу и территориальную целостность", – подчеркнул Санчес.

Отвечая на прямой вопрос о том, являются ли оккупированные Крым и Донбасс украинскими или российскими территориями, Лула да Силва сказал, что это должны решать страны, участвующие в войне. "Не я должен решать, чья это территория. Не я буду вести дебаты. Это русские и украинцы. Сначала они должны остановить войну, а потом мы начнем говорить. Дебаты о территории Крыма или НАТО – это вещи, за которые несут ответственность эти страны", – сказал он.

Бразильский президент подчеркнул, что Бразилия "с самого начала осудила территориальную оккупацию Украины". Но, по его словам, "мы не должны кормить эту войну", намекая на поставки оружия из стран НАТО в Украину для содействия ее обороне и борьбе против России.

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Как известно, Испания является одной из тех стран, которые поддерживают Украину оружием. В частности, недавно Испания отправила в Украину шесть танков Leopard 2.

Тем не менее Санчес поблагодарил Бразилию за ее предложение о посредничестве – Лула предлагает создать группу стран-посредников. "У нас есть нюансы, – признал Санчес, – но важно то, что Бразилия защищает территориальную целостность Украины, что мы все работаем ради мира, прекращения боевых действий и уважения к этой территориальной целостности".

Король Испании Фелипе, который также принял президента Бразилии, напомнил, что для того, чтобы мир был длительным, "он должен основываться на уважении к национальному суверенитету и территориальной целостности". По этой причине, подытожил король, "Испания твердо и последовательно отвергает неоправданную агрессию России на всех международных форумах".

Напомним, украинцы устроили демонстрацию возле посольства Бразилии в Лиссабоне в пятницу, чтобы выразить протест против недавних высказываний президента Луиса Инасио Лулы да Силвы о войне в Украине.

Ранее президент Бразилии возмутил многих тем, что предлагал отдать Крым России, чтобы закончить войну.

В минувшие выходные он заявил, что Соединенные Штаты и европейские союзники должны прекратить поставки оружия в Украину, поскольку, по его словам, так они затягивают войну.

В последние дни президент Бразилии смягчил свою риторику, осудив нарушение Россией территориальной целостности Украины.

В Министерстве иностранных дел пригласили президента Бразилии посетить Украину, чтобы понять истинную сущность войны, после его скандального заявления.