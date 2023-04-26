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Прем'єр Іспанії привітав пропозицію Бразилії щодо посередництва у війні

"Європейська правда"Середа, 26 квітня 2023, 18:16
Прем'єр Іспанії привітав пропозицію Бразилії щодо посередництва у війні
Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва і прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. Фото з Facebook да Сілви

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес привітав пропозицію президента Бразилії Луїса Інасіо Лули да Сілви щодо створення групи нейтральних держав, які могли б стати посередниками між Україною і Росією.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє El Mundo.

Санчес визнав, що у питанні ставлення до війни проти України у нього з бразильським лідером є певні розбіжності. За його словами, позиція Іспанії така: є агресор і є жертва, пошук миру має бути основою.

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"Ми повинні поважати основоположні принципи міжнародного права і Статуту Організації Об'єднаних Націй, територіальну цілісність і міжнародний порядок, заснований на правилах, не забуваючи, що є агресор, Путін, і народ, на який напали, який бореться за свою свободу і територіальну цілісність", – наголосив Санчес.

Відповідаючи на пряме запитання про те, чи є окуповані Крим і Донбас українськими чи російськими територіями, Лула да Сілва сказав, що це повинні вирішувати країни, які беруть участь у війні. "Не я маю вирішувати, чия це територія. Не я буду вести дебати. Це росіяни та українці. Спочатку вони повинні зупинити війну, а потім ми почнемо говорити. Дебати про територію Криму чи НАТО – це речі, за які несуть відповідальність ці країни" – сказав він.

Бразильський президент наголосив, що Бразилія "з самого початку засудила територіальну окупацію України". Але, за його словами, "ми не повинні годувати цю війну", натякаючи на постачання зброї з країн НАТО в Україну для сприяння її обороні та боротьбі проти Росії.

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Як відомо, Іспанія є однією з тих країн, які підтримують Україну зброєю. Зокрема, нещодавно Іспанія відправила в Україну шість танків Leopard 2.

Тим не менш Санчес подякував Бразилії за її пропозицію щодо посередництва – Лула пропонує створити групу країн-посередників. "У нас є нюанси, – визнав Санчес, – але важливо те, що Бразилія захищає територіальну цілісність України, що ми всі працюємо заради миру, припинення бойових дій і поваги до цієї територіальної цілісності".

Король Іспанії Феліпе, який також прийняв президента Бразилії, нагадав, що для того, щоб мир був тривалим, "він повинен ґрунтуватися на повазі до національного суверенітету і територіальної цілісності". З цієї причини, підсумував король, "Іспанія твердо і послідовно відкидає невиправдану агресію Росії на всіх міжнародних форумах".

Нагадаємо, українці влаштували демонстрацію біля посольства Бразилії в Лісабоні в п'ятницю, щоб висловити протест проти нещодавніх висловлювань президента Луїса Інасіо Лули да Сілви про війну в Україні.

Раніше президент Бразилії обурив багатьох тим, що пропонував віддати Крим Росії, аби закінчити війну.

Минулими вихідними він заявив, що Сполучені Штати та європейські союзники повинні припинити постачання зброї в Україну, оскільки, за його словами, так вони затягують війну.

В останні дні президент Бразилії пом'якшив свою риторику, засудивши порушення Росією територіальної цілісності України. 

У Міністерстві закордонних справ запросили президента Бразилії відвідати Україну, щоб зрозуміти справжню сутність війни, після його скандальної заяви.

Теми: ІспаніяБразиліяУкраїнавійна
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