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Продолжаются ожесточенные бои за Бахмут и Марьинку – сводка

Ольга ГлущенкоЧетверг, 27 апреля 2023, 06:22
Продолжаются ожесточенные бои за Бахмут и Марьинку – сводка
иллюстративное фото Генштаба ВСУ

Силы обороны держат оборону, отбили 54 вражеских атаки, продолжаются ожесточенные бои за украинские города Бахмут и Марьинка.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Российская федерация, несмотря на значительные потери, не отказывается от планов по оккупации нашей территории. Наносит удары, осуществляет обстрелы как по военным, так и по гражданским объектам".

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"Основные усилия противник сосредоточивает на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Подразделениями сил обороны Украины за прошедшие сутки было отражено 54 атаки противника на указанных участках фронта. Ожесточенные бои в дальнейшем продолжаются за Бахмут и Марьинку".

Детали: За прошедшие сутки противник нанес 7 ракетных и 39 авиационных ударов, совершил 61 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и критической инфраструктуре населенных пунктов.

На Северском и Слобожанском направлениях противник обстрелял населенные пункты Заречье, Блешня, Карповичи, Медведевка, Янжуловка, Галагановка, Леоновка, Буда-Воробьевская, Гремяч Черниговской области; Зноб-Трубчевская, Чернацкое, Середина-Буда, Бачевск, Сидоровка, Коренек, Ходино, Шпиль и Николаевка Сумской области, а также Гурьев Казачок, Глубокое, Олейниково и Зеленое на Харьковщине.

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На Купянском направлении враг продолжает мероприятия по фортификационному оборудованию позиций на отдельных участках. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Каменка, Красное Первое, Новомлинск, Лиман Первый, Кисловка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское - Луганской.

На Лиманском направлении противник наступательных действий не проводил. Артиллерийским обстрелам подверглись Терны, Торское, Диброва, Белогоровка, Верхнекаменское и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Орехово-Васильевка и Ивановское. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Зализнянское, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григорьевка, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Предтечино, Константиновка, Дилиевка, Северное, Южное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел наступательные действия в районах Авдеевки, Северного и Первомайского Донецкой области, успеха не имел. Осуществил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Ласточкино, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении защитниками были отражены атаки противника в районе населенного пункта Марьинка. Вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Парасковиевка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил. Осуществил обстрелы населенных пунктов Богоявленка, Новоукраинка, Шахтерское, Пречистовка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник в обороне. В то же время совершил обстрелы более 30 населенных пунктов. Среди них - Времовка, Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Малая Токмачка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области; Берислав, Казацкое, Токаревка, Антоновка, Белозерка, Береговое Херсонской области и город Херсон.

Авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также уничтожено 6 вражеских беспилотных летательных аппаратов. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 средства противовоздушной обороны и еще 2 важных военных объекта противника.

Темы: ГенштабвойнаБахмутВооруженные силы
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