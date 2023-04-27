Более 20 храмов УПЦ МП в Черновцах лишили земли

Депутаты горсовета Черновцов проголосовали за лишение 22 храмов УПЦ МП права пользоваться земельными участками общины.

Источник: "Суспільне"

Детали: Речь идет, в частности, и о Кафедральном соборе вблизи Соборной площади, Свято-Николаевском храме на улице Русской, церкви на проспекте Независимости, мужском монастыре "Гореча" и женском монастыре на улице Буковинской.

Земли, на которых расположены храмы, находятся в коммунальной собственности общины. Религиозные организации имеют там недвижимость и могли пользоваться участками.

Что предшествовало: