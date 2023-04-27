Более 20 храмов УПЦ МП в Черновцах лишили земли

Депутаты горсовета Черновцов проголосовали за лишение 22 храмов УПЦ МП права пользоваться земельными участками общины.

Источник: "Суспільне"

Детали: Речь идет, в частности, и о Кафедральном соборе вблизи Соборной площади, Свято-Николаевском храме на улице Русской, церкви на проспекте Независимости, мужском монастыре "Гореча" и женском монастыре на улице Буковинской.

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Земли, на которых расположены храмы, находятся в коммунальной собственности общины. Религиозные организации имеют там недвижимость и могли пользоваться участками.

Что предшествовало:

10 апреля Областной совет проголосовал за запрет деятельности УПЦ МП на Ровенщине, в самом Ровно депутаты прекратили право пользования земельными участками на территории общины, которые использует УПЦ МП.

17 апреля депутаты Тернопольского городского совета единогласно решили лишить Тернопольскую епархию пророссийской Украинской православной церкви права пользования земельным участком, на котором расположен Кафедральный собор Веры, Надежды, Любви и матери Софии.