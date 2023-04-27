Более 20 храмов УПЦ МП в Черновцах лишили земли
Четверг, 27 апреля 2023, 11:53
Депутаты горсовета Черновцов проголосовали за лишение 22 храмов УПЦ МП права пользоваться земельными участками общины.
Источник: "Суспільне"
Детали: Речь идет, в частности, и о Кафедральном соборе вблизи Соборной площади, Свято-Николаевском храме на улице Русской, церкви на проспекте Независимости, мужском монастыре "Гореча" и женском монастыре на улице Буковинской.
Земли, на которых расположены храмы, находятся в коммунальной собственности общины. Религиозные организации имеют там недвижимость и могли пользоваться участками.
Что предшествовало:
- 10 апреля Областной совет проголосовал за запрет деятельности УПЦ МП на Ровенщине, в самом Ровно депутаты прекратили право пользования земельными участками на территории общины, которые использует УПЦ МП.
- 17 апреля депутаты Тернопольского городского совета единогласно решили лишить Тернопольскую епархию пророссийской Украинской православной церкви права пользования земельным участком, на котором расположен Кафедральный собор Веры, Надежды, Любви и матери Софии.