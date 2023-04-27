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Более 20 храмов УПЦ МП в Черновцах лишили земли

Станислав ПогориловЧетверг, 27 апреля 2023, 11:53
Более 20 храмов УПЦ МП в Черновцах лишили земли
Церковь УПЦ МП в Черновцах, Фото: Getty Images

Депутаты горсовета Черновцов проголосовали за лишение 22 храмов УПЦ МП права пользоваться земельными участками общины.

Источник: "Суспільне"

Детали: Речь идет, в частности, и о Кафедральном соборе вблизи Соборной площади, Свято-Николаевском храме на улице Русской, церкви на проспекте Независимости, мужском монастыре "Гореча" и женском монастыре на улице Буковинской.

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Земли, на которых расположены храмы, находятся в коммунальной собственности общины. Религиозные организации имеют там недвижимость и могли пользоваться участками.

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Темы: ЧерновцыУПЦ МП
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