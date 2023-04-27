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Россиянам из-за потерь не хватает людей контролировать все оккупированные территории - СМИ

Станислав ПогориловЧетверг, 27 апреля 2023, 14:42
Россиянам из-за потерь не хватает людей контролировать все оккупированные территории - СМИ
Фото: Getty Images

Из-за недостатка личного состава военных российским нацгвардейцам не удается установить полный контроль над всеми оккупированными территориями Украины.

Источник: "Радио "Свобода" со ссылкой на утечку секретных документов минобороны США

Дословно: "Из документа, датированного концом февраля 2023 года, следует, что в августе 2022 года на украинской территории находились не менее 27,5 тысяч военнослужащих нацгвардии РФ. С тех пор, как отмечается в документе, эти войска понесли существенные потери".

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Детали: В сообщении подчеркивается, что российская нацгвардия взяла на себя многочисленные дополнительные задачи по удержанию захваченных территорий за линией фронта, что еще больше усилило нехватку личного состава.

В августе глава Росгвардии Виктор Золотов докладывал Владимиру Путину, что его войска "обеспечивают безопасность, правопорядок в подконтрольных РФ населенных пунктах, борются с диверсантами, охраняют особо важные объекты".

Вместе с этим на оккупированных украинских территориях регулярно совершаются покушения на российских военных, чиновников, а также коллаборационистов.

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В начале полномасштабного вторжения России в Украину существенные потери под Киевом и Харьковом понесли части ОМОНа, входившие в состав Росгвардии, с помощью которых планировалось поддерживать порядок на оккупированных территориях Украины.

Что предшествовало: 9 апреля разведка Великобритании в своем отчете сообщала, что Кремль пытается представить ситуацию на аннексированных территориях Украины, как нормализующуюся, несмотря на активные боевые действия.
На самом же деле, как отмечается, значительная часть этих территорий остается зоной активных боевых действий, подвергается партизанским атакам и имеет крайне ограниченный доступ к базовым услугам для многих граждан.

Темы: РосcияУкраинаоккупацияутечка
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