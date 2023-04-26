СМИ: ГУР покупает некоторые продукты вдвое дешевле, чем Минобороны. В ведомстве объяснили

Главное управление разведки иногда закупает продукты по ценам вдвое ниже, чем Минобороны. Оборонное ведомство назвало это сравнение некорректным.

Источник: Наші гроші со ссылкой на закупочные цены, обнародованные на Prozorro

Обновлено: Позже в Минобороны отметили, что сравнение их цен на продукты с ценами ГУР является некорректным.

Детали: Издание сообщает, что военная часть А1225, за которую отвечает ГУР МО, обнародовало отчеты о закупках продуктов, обмундирования и автозапчастей на 16 миллионов гривен. "Наші гроші" сравнили цены на продукты с теми, что содержатся в уже "исправленных" контрактах Минобороны.

В частности, разведчики купили минтай по 69 грн за кг, а министерство обороны – за 120 грн. И это, по информации издания, является наименьшей ценой по всем контрактам, в том числе и на поставку продуктов военным, дислоцированным в далеком от линии фронта Киеве.

Рис у ГУРовцев стоит 26 грн за килограмм – это ниже, чем в розничных магазинах. У Минобороны – от 59 грн.

В министерстве самая дешевая морковь – по 28 грн, а в ГУР – по 12 грн.

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"Наши деньги" отмечают, что будут ждать публикаций Минобороны, которые пока не обнародовали ни одного отчета.

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