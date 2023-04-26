Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СМИ: ГУР покупает некоторые продукты вдвое дешевле, чем Минобороны. В ведомстве объяснили

Татьяна ЛозовенкоСреда, 26 апреля 2023, 14:12
СМИ: ГУР покупает некоторые продукты вдвое дешевле, чем Минобороны. В ведомстве объяснили
Фото: Getty Images

Главное управление разведки иногда закупает продукты по ценам вдвое ниже, чем Минобороны. Оборонное ведомство назвало это сравнение некорректным.

Источник: Наші гроші со ссылкой на закупочные цены, обнародованные на Prozorro 

Обновлено: Позже в Минобороны отметили, что сравнение их цен на продукты с ценами ГУР является некорректным.

Детали: Издание сообщает, что военная часть А1225, за которую отвечает ГУР МО, обнародовало отчеты о закупках продуктов, обмундирования и автозапчастей на 16 миллионов гривен. "Наші гроші" сравнили цены на продукты с теми, что содержатся в уже "исправленных" контрактах Минобороны.  

В частности, разведчики купили минтай по 69 грн за кг, а министерство обороны – за 120 грн. И это, по информации издания, является наименьшей ценой по всем контрактам, в том числе и на поставку продуктов военным, дислоцированным в далеком от линии фронта Киеве. 

Рис у ГУРовцев стоит 26 грн за килограмм – это ниже, чем в розничных магазинах. У Минобороны – от 59 грн.

В министерстве самая дешевая морковь – по 28 грн, а в ГУР – по 12 грн.

ВИДЕО ДНЯ

"Наши деньги" отмечают, что будут ждать публикаций Минобороны, которые пока не обнародовали ни одного отчета.  

Предыстория:

  • 24 февраля Верховная Рада приняла в целом законопроект № 8381 "О внесении изменений в закон "Об оборонных закупках" о введении прозрачности в оборонных закупках".
  • В январе разгорелся скандал относительно закупок в Минобороны. Издание ZN.ua сообщало, что Минобороны закупает продукты для военнослужащих дороже в два-три раза, чем в магазинах Киева. Декабрьское соглашение с "Актив компани" от имени министерства подписал Богдан Хмельницкий, который фигурировал в деле о разворовывании 580 тысяч долларов при закупке военной амуниции.
  • Особую огласку получила информация о "куриных яйцах по 17 гривен": в расследовании журналистов речь шла о цене за штуку, хотя в документе фигурировала цена за 100 граммов.
  • Заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов подал в отставку и был уволен 24 января на фоне скандала из-за закупки по завышенным ценам продуктов для военных. Был уволен и Богдан Хмельницкий с должности директора департамента закупок Министерства обороны, о чем стало известно 25 января.
  • После этого премьер-министр Денис Шмыгаль поручил обновить систему государственных закупок для Вооруженных сил Украины, которая будет предусматривать публикацию цен на продукты и товары.

Темы: разведкаМинобороныпродуктыцены
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский: Мы начнем контрнаступление до того, как у нас появятся F-16, мы не будем тянуть

видеоЯ верю, что контрнаступление будет успешным - Зеленский

видео"Мариуполь разрушен на 90%": Зеленский показал кадры оккупированного города

Умань: во время идентификации тел выяснилось, что детей погибло пятеро, а не четверо

фото, видео, обновлено от 05:17В Севастополе горит нефтебаза: оккупанты говорят – попал беспилотник

Независимые эксперты признали неточным скандальный доклад Amnesty International о ВСУ – СМИ

Все новости...
разведка
Минобороны считает некорректным сравнивать их цены на продукты с ценами ГУР
Разведка Британии: Россияне обустроили оборонительные позиции на зданиях нескольких реакторов ЗАЭС
Будущее военной контрразведки
Последние новости
16:15
Спасательная операция в Умани завершена: 23 погибших, из которых 6 детей
15:56
Зеленский: Мы начнем контрнаступление до того, как у нас появятся F-16, мы не будем тянуть
15:49
фотоПрезидент Чехии посетил переселенцев в Днепре
15:40
Украинские спецназовцы тренируются на базах Бундесвера в Германии - Bild
15:26
Литва передает Украине новую партию внедорожников и сухпайки для военных
15:19
репортажБоль, отчаяние и ненависть. Как Умань переживает ракетную атаку на жилые массивы
15:18
ГУР рекомендует жителям Крыма в ближайшее время не находиться возле военных объектов
15:02
Президенты Чехии и Словакии продолжают визит в Украину после ночевки в Киеве
14:52
Сбой в ПриватБанке: проблемы с оплатой картами и снятием наличных
14:36
СБУ задержала 6 человек, которые организовывали "референдумы" на Херсонщине и Луганщине
Все новости...
Реклама: