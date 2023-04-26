СМИ: ГУР покупает некоторые продукты вдвое дешевле, чем Минобороны. В ведомстве объяснили
Главное управление разведки иногда закупает продукты по ценам вдвое ниже, чем Минобороны. Оборонное ведомство назвало это сравнение некорректным.
Источник: Наші гроші со ссылкой на закупочные цены, обнародованные на Prozorro
Обновлено: Позже в Минобороны отметили, что сравнение их цен на продукты с ценами ГУР является некорректным.
Детали: Издание сообщает, что военная часть А1225, за которую отвечает ГУР МО, обнародовало отчеты о закупках продуктов, обмундирования и автозапчастей на 16 миллионов гривен. "Наші гроші" сравнили цены на продукты с теми, что содержатся в уже "исправленных" контрактах Минобороны.
В частности, разведчики купили минтай по 69 грн за кг, а министерство обороны – за 120 грн. И это, по информации издания, является наименьшей ценой по всем контрактам, в том числе и на поставку продуктов военным, дислоцированным в далеком от линии фронта Киеве.
Рис у ГУРовцев стоит 26 грн за килограмм – это ниже, чем в розничных магазинах. У Минобороны – от 59 грн.
В министерстве самая дешевая морковь – по 28 грн, а в ГУР – по 12 грн.
"Наши деньги" отмечают, что будут ждать публикаций Минобороны, которые пока не обнародовали ни одного отчета.
Предыстория:
- 24 февраля Верховная Рада приняла в целом законопроект № 8381 "О внесении изменений в закон "Об оборонных закупках" о введении прозрачности в оборонных закупках".
- В январе разгорелся скандал относительно закупок в Минобороны. Издание ZN.ua сообщало, что Минобороны закупает продукты для военнослужащих дороже в два-три раза, чем в магазинах Киева. Декабрьское соглашение с "Актив компани" от имени министерства подписал Богдан Хмельницкий, который фигурировал в деле о разворовывании 580 тысяч долларов при закупке военной амуниции.
- Особую огласку получила информация о "куриных яйцах по 17 гривен": в расследовании журналистов речь шла о цене за штуку, хотя в документе фигурировала цена за 100 граммов.
- Заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов подал в отставку и был уволен 24 января на фоне скандала из-за закупки по завышенным ценам продуктов для военных. Был уволен и Богдан Хмельницкий с должности директора департамента закупок Министерства обороны, о чем стало известно 25 января.
- После этого премьер-министр Денис Шмыгаль поручил обновить систему государственных закупок для Вооруженных сил Украины, которая будет предусматривать публикацию цен на продукты и товары.