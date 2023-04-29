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Херсонська ОВА готує евакуацію людей на випадок масованого обстрілу області

Роман ПетренкоСуббота, 29 апреля 2023, 13:09
Херсонська ОВА готує евакуацію людей на випадок масованого обстрілу області
фото с википедии

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що влада готує евакуацію українців з регіону на випадок масованого обстрілу росіян.

Джерело: відеозвернення Прокудіна

Пряма мова Прокудіна: "Останніми днями ми бачимо, що ворог посилив обстріли не тільки Херсонщини, а й всієї України.

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Я не можу допустити, щоб постраждали херсонці.

Тому дав доручення завчасно опрацювати шляхи евакуації цивільного населення у разі масованого обстрілу області.

Деталі: Він пояснив, що у разі масованого обстрілу області влада має негайно вивезти людей з небезпечної зони.

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Для цього вже визначені безпечні маршрути виїзду транспорту, місця тимчасового проживання людей з ліками та їжею, складаються списки маломобільних людей та багатодітних сімей.

Нагадаємо: Днями у Херсонській області заборонили вихід будь-яких цивільних плавзасобів на водні обʼєкти.

Темы: Херсонская областьэвакуациявойна
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