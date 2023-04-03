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Подозреваемую в убийстве пропагандиста Татарского продолжают разыскивать – росСМИ

"Украинская правда"Понедельник, 3 апреля 2023, 05:57
Подозреваемую в убийстве пропагандиста Татарского продолжают разыскивать – росСМИ
Российские силовики выводят женщину из дома, где могла проживать подозреваемая. Фото Фонтанки

Жительницу Санкт-Петербурга Дарью Трепову, которую подозревают в убийстве российского пропагандиста Владлена Татарского (настоящее имя – Максим Фомин), продолжают разыскивать, российское издание опровергает информацию о ее задержании. 

Источник: "Фонтанка"

Детали: По данным "Фонтанки", российские силовики провели обыск в квартире жительницы Петербурга, которую подозревают в причастности к убийству Татарского.

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"В Пушкинском районе Петербурга закончились обыски в квартире, вероятно, связанной с девушкой, которую подозревают в причастности к взрыву на Университетской набережной", – пишет издание.

Отмечается, что из квартиры вывели женщину. "Вероятно, речь может идти о матери петербурженки Дарьи, которую сейчас разыскивают", – сообщило издание.

По данным источников "Фонтанки", российские правоохранители не застали в квартире подозреваемую.

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"Силовики вывели из парадной мать девушки. Ее увезли в отделение. Процессуальный статус женщины не ясен", – уточнило издание в своем Telegram-канале.

Ранее российский "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник сообщил, что силовики задержали жительницу Санкт-Петербурга Дарью Трепову по подозрению в убийстве пропагандиста Татарского.

Что этому предшествовало: 2 апреля в центре Петербурга произошел взрыв в кафе, которое ранее принадлежало основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, погиб "военкор" Владлен Татарский, еще 30 человек получили ранения.

Темы: убийствопропагандаРосcия
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