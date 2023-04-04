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Шойгу отреагировал угрозами на планы Финляндии стать членом НАТО 

Елена РощинаВторник, 4 апреля 2023, 12:54
Шойгу отреагировал угрозами на планы Финляндии стать членом НАТО 
Сергей Шойгу, фото ТАСС

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что расширение НАТО повышает риски расширения "конфликта", и подчеркнул, что РФ передала в Беларусь ракетный комплекс "Искандер-М", который может использовать ядерные боеголовки. 

Источник: РИА Новости

Детали: Шойгу отметил, что в ближайшее время членом альянса станет Финляндия.

По его мнению, НАТО усиливает антироссийский курс, наращивает военную помощь Украине, проводит мероприятия по повышению боеготовности и активизирует деятельность у границ России и Белоруссии.

Все это создает риски существенного расширения конфликта, но на исход "спецоперации" (войны против Украины – ред.) не повлияет, заявил Шойгу.

Министр обороны РФ заявил, что белорусским военным передан ракетный комплекс "Искандер-М", способный использовать ракеты в ядерном исполнении. С 3 апреля на полигоне в России начато обучение белорусских расчетов комплекса.

Напомним: 4 апреля Финляндия станет 31-м членом Североатлантического альянса (НАТО) после рекордно быстрого завершения ратификации вступления в этот оборонный союз.

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25 марта президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. Посол РФ в Минске Борис Грызлов уточнил, что российское тактическое ядерное оружие будет "придвинуто" к западным границам "Союзного государства".

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Темы: РосcияБеларусьНАТОФинляндия
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