Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Шойгу отреагировал угрозами на планы Финляндии стать членом НАТО 

Елена РощинаВторник, 4 апреля 2023, 12:54
Шойгу отреагировал угрозами на планы Финляндии стать членом НАТО 
Сергей Шойгу, фото ТАСС

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что расширение НАТО повышает риски расширения "конфликта", и подчеркнул, что РФ передала в Беларусь ракетный комплекс "Искандер-М", который может использовать ядерные боеголовки. 

Источник: РИА Новости

Детали: Шойгу отметил, что в ближайшее время членом альянса станет Финляндия.

Реклама:

По его мнению, НАТО усиливает антироссийский курс, наращивает военную помощь Украине, проводит мероприятия по повышению боеготовности и активизирует деятельность у границ России и Белоруссии.

Все это создает риски существенного расширения конфликта, но на исход "спецоперации" (войны против Украины – ред.) не повлияет, заявил Шойгу.

Министр обороны РФ заявил, что белорусским военным передан ракетный комплекс "Искандер-М", способный использовать ракеты в ядерном исполнении. С 3 апреля на полигоне в России начато обучение белорусских расчетов комплекса.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: 4 апреля Финляндия станет 31-м членом Североатлантического альянса (НАТО) после рекордно быстрого завершения ратификации вступления в этот оборонный союз.

25 марта президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. Посол РФ в Минске Борис Грызлов уточнил, что российское тактическое ядерное оружие будет "придвинуто" к западным границам "Союзного государства".

Читайте такжеПредпоследний шаг к НАТО: что будет с расширением Альянса после решения по Финляндии

Ошейник для Лукашенко: как тактическое ядерное оружие РФ изменит расклады в Беларуси

Темы: РосcияБеларусьНАТОФинляндия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
Росcия
Пришли, угрожали расстрелять: СМИ показали, как выглядит могила Пригожина
К Реестру убытков Украины от войны присоединилась Швейцария
Эстония экспортирует в Россию наибольшее количество товаров вне ЕС
Последние новости
17:36
В Киеве во время обстрела РФ мужчина сел в пылающий автомобиль, чтобы отвезти его подальше от других машин
17:34
Маневрировала 3 минуты: в Польше рассказали детали залета российской ракеты
17:33
Лица, работающие в условиях интенсивных обстрелов, получат повышение зарплаты
17:02
Кабмин утвердил проект плана Ukraine Facility на 50 млрд евро для предоставления Еврокомиссии
16:59
Подконтрольное Офису президента ДБР хочет уволить главного экзаменатора судей: он говорит о давлении
16:54
Официальный курс гривны к доллару с 1 января впервые пересечет отметку 38
16:50
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 7 человек
16:37
Правительство приняло и передало в Раду законопроект о перезапуске БЭБ
16:36
Массированный удар РФ 29 декабря: количество погибших возросло до 26 человек – ОП
16:36
В Херсоне показали, как "поздравляют" город россияне: трое раненых, разбитые дома и машины
Все новости...
Реклама: