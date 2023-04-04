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Пригожин притащил флаг на давно разрушенное админздание в Бахмуте - Череватый

Станислав ПогориловВторник, 4 апреля 2023, 13:11
Пригожин притащил флаг на давно разрушенное админздание в Бахмуте - Череватый
Фото: Telegram/DeepState

Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый подтвердил, что владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин принес флаг на здание городской администрации Бахмута, которое уже давно разрушено в ходе боев в городе.

Источник: Череватый в эфире национального телемарафона

Прямая речь Череватого: "Пригожин ездит, наверное, в Бахмут, потому что в Петербурге ему сейчас опасно. Там, видите, взрываются рестораны... И устанавливает флаги на зданиях, которых уже давно физически не существует. То есть этого здания, как он говорит, городской администрации, оно просто уничтожено".

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Детали: Он подчеркнул, что Бахмут остается основным направлением ударов россиян, прежде всего наемников ЧВК "Вагнер".

Только за минувшие сутки состоялось 32 атаки врага и 26 боестолкновений как в самом Бахмуте, так и в окрестностях города.

По словам Череватого, 238 раз оккупанты обстреливали позиции защитников как из ствольной, так и реактивной артиллерии.

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При этом был убит 91 оккупант, 119 получили ранения, подбит российский танк и РСЗО "Град", уничтожено 3 склада боеприпасов.

Что предшествовало:

  • 3 апреля основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российские силы "юридически захватили" Бахмут. При этом он признал, что в западной части города остаются украинские войска.
  • В своем последнем отчете аналитики Института изучения войны предположили, что наемники ЧВК "Вагнер" захватили здание администрации Бахмута, а российские силы продвигаются в центр города.
  • Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что россияне пытаются низкое качество в технике и командовании в боях за Бахмут в Донецкой области компенсировать количеством.

Темы: БахмутвойнаУкраинаРосcия
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