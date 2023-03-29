Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Резников о контрнаступлении: Планируется на нескольких направлениях, может быть в апреле-мае

Алена МазуренкоСреда, 29 марта 2023, 15:54
Резников о контрнаступлении: Планируется на нескольких направлениях, может быть в апреле-мае
АЛЕКСЕЙ РЕЗНИКОВ НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ 5 ФЕВРАЛЯ, ФОТО ДМИТРИЯ ЛАРИНА, УП

Министр обороны Алексей Резников рассказал, что украинский Генштаб планирует контрнаступление на нескольких направлениях, но все зависит от погодных условий. Также военные выжидают "подходящий момент", но Резников считает, что это случится в апреле-мае.

Источник: Резников в интервью эстонскому каналу Err.ee

У Резникова спросили, когда на фронте смогут увидеть немецкие танки Leopard?

Реклама:

Прямая речь: "Вы увидите их в контрнаступлении, согласно решению нашего Генерального штаба. Оно уже планируется на нескольких направлениях. Это зависит от того, когда будет наиболее подходящий момент, как они решат.

Также все зависит от погодных условий. Весной у нас очень мокрая земля. Можно использовать только гусеничные машины. Думаю, мы увидим их в апреле-мае".

Детали: По словам Резникова, для украинских бойцов, после советского вооружения, Leopard можно сравнить с автомобилем Mercedes после "Жигуля".

ВИДЕО ДНЯ

Что касается украинского контрнаступления, то министр считает, что уже в этом 2023 году мир увидит "очень позитивные изменения для Украины".

Прямая речь: "Я уверен, что мы продолжим освобождать временно оккупированные территории, как это было сделано в Киеве, Чернигове, Сумах, Харькове, Херсоне. Все это будет продолжаться".

Детали: При этом он рассказал, что украинские военные на передовой уставшие, ведь война длится более года: "Это психологически и физически тяжелый процесс. Поэтому мы стараемся проводить ротацию бойцов. Но это война: уровень жизни другой, условия другие. Я, например, могу спать только 3-4 часа в сутки. Это уже стало привычкой".

Относительно Бахмута, Резников заявил, что на этом направлении украинские защитники значительно "уменьшили российский наступательный потенциал", что поможет бойцам ВСУ "удерживать линию фронта стабильной и даст время подготовиться к контрнаступлению".

Министр добавил, что россиянам также не хватает боеприпасов и они устали.

По его словам, оккупанты понесли очень большие потери. Среди них много погибших и раненых: "Обычно, они теряют не менее пятисот солдат ежедневно. Убитыми и ранеными".

Напомним: 

Темы: РезниковМинобороныконтрнаступление
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 19 погибших и 108 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
МИД Швеции вызвал посла России из-за угроз о вступлении в НАТО
Россия начала учения с комплексами "Ярс", которые якобы поражают цели за 11 тысяч км
Украина вернула союзнику систему ПВО, которая не сработала – Зеленский
Данилов намекнул, что украинские БПЛА достанут и до Москвы
Последние новости
13:21
Какие открытия 2023 года могут изменить жизнь человечества?
13:15
Президент Литвы о массированном ударе по Украине: Жестокости РФ нет предела
13:03
Воздушные силы прокомментировали "объект" над Польшей: Знак для партнеров – усилить Украину
13:01
НБУ смягчил валютные ограничения для населения и бизнеса
13:00
Польские службы отреагировали немедленно на "неизвестный объект" с территории Украины - Минобороны
12:36
В 2023 году объемы закупок через Prozorro достигли 480 миллиардов
12:27
Атака РФ 29 декабря: в Польше сообщили о "неизвестном объекте", залетевшем из Украины
12:16
Массированная атака по Украине стоила России не менее 1,27 миллиарда долларов
12:12
Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия
12:10
Джипси Бланшар вышла из тюрьмы: история девушки из США, которая заказала убийство матери после лет пыток
Все новости...
Реклама: