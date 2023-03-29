Резников о контрнаступлении: Планируется на нескольких направлениях, может быть в апреле-мае

Министр обороны Алексей Резников рассказал, что украинский Генштаб планирует контрнаступление на нескольких направлениях, но все зависит от погодных условий. Также военные выжидают "подходящий момент", но Резников считает, что это случится в апреле-мае.

Источник: Резников в интервью эстонскому каналу Err.ee

У Резникова спросили, когда на фронте смогут увидеть немецкие танки Leopard?

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Прямая речь: "Вы увидите их в контрнаступлении, согласно решению нашего Генерального штаба. Оно уже планируется на нескольких направлениях. Это зависит от того, когда будет наиболее подходящий момент, как они решат.

Также все зависит от погодных условий. Весной у нас очень мокрая земля. Можно использовать только гусеничные машины. Думаю, мы увидим их в апреле-мае".

Детали: По словам Резникова, для украинских бойцов, после советского вооружения, Leopard можно сравнить с автомобилем Mercedes после "Жигуля".

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Что касается украинского контрнаступления, то министр считает, что уже в этом 2023 году мир увидит "очень позитивные изменения для Украины".

Прямая речь: "Я уверен, что мы продолжим освобождать временно оккупированные территории, как это было сделано в Киеве, Чернигове, Сумах, Харькове, Херсоне. Все это будет продолжаться".

Детали: При этом он рассказал, что украинские военные на передовой уставшие, ведь война длится более года: "Это психологически и физически тяжелый процесс. Поэтому мы стараемся проводить ротацию бойцов. Но это война: уровень жизни другой, условия другие. Я, например, могу спать только 3-4 часа в сутки. Это уже стало привычкой".

Относительно Бахмута, Резников заявил, что на этом направлении украинские защитники значительно "уменьшили российский наступательный потенциал", что поможет бойцам ВСУ "удерживать линию фронта стабильной и даст время подготовиться к контрнаступлению".

Министр добавил, что россиянам также не хватает боеприпасов и они устали.

По его словам, оккупанты понесли очень большие потери. Среди них много погибших и раненых: "Обычно, они теряют не менее пятисот солдат ежедневно. Убитыми и ранеными".

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