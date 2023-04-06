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"Крепость Бахмут": пограничники показали ближний бой и выход из окружения

Валентина РоманенкоЧетверг, 6 апреля 2023, 14:44
Крепость Бахмут: пограничники показали ближний бой и выход из окружения
скриншот

В Бахмуте продолжаются уличные бои за каждый дом, пограничники рассказали о выходе из окружения.

Источник: Государственная пограничная служба

Дословно: "Ночью в Бахмуте оккупанты окружили здание, где находились пограничники. Чтобы отразить атаку, "Архитектор" вылез на крышу дома и забросал врага гранатами. Рискованными действиями наших защитников было уничтожено захватчиков и удалось выйти из окружения".

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Детали: На обнародованном видео боец с позывным "Архитектор" рассказывает, что его группа заступила на позицию 1 апреля. По его словам, день прошел "буднично": то есть под постоянными минометными обстрелами противника.

В Бахмуте очень плотная застройка, а между домами - малое расстояние. Ночью враг зашел в соседние дома, то есть фактически взял в окружение группу пограничников. Утром начался бой, который, по словам "Архитектора", был очень тяжелым.

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Он принял решение вылезти на крышу (как видно из видео - практически разрушена -ред.), чтобы бросить несколько гранат.

В то же время один из штурмовой группы захватчиков проник на первый этаж дома, где находились пограничники. Бойцы ГПСУ ликвидировали оккупанта, но он успел бросить несколько гранат, от которых дом загорелся.

Пограничникам пришлось спускаться через крышу.

Напомним: Президент Владимир Зеленский подтвердил, что ситуация в Бахмуте Донецкой области - самая сложная, однако враг не контролирует город. Силы обороны ведут ожесточенные бои с захватчиками

Читайте также: Уличные бои глазами бойцов ССО - обнародовано видео

Подробнее о ситуации на восточном фронте и в Бахмуте в частности смотрите влог "Украинской правды"

Темы: БахмутПограничная службавойна
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