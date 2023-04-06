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В Минобороны объяснили, что стоит за словами "ситуация в Бахмуте под контролем"

Валентина РоманенкоЧетверг, 6 апреля 2023, 16:04
В Минобороны объяснили, что стоит за словами ситуация в Бахмуте под контролем
ФОТО – ВАДИМ ПЕТРАСЮК, УП

Заместитель министра обороны Анна Маляр объяснила, что стоит за словами "в Бахмуте продолжаются бои" и как военное руководство принимает оперативные решения.

Источник: Маляр в Telegram

Детали: Как отмечает замминистра, она решила "немного приоткрыть занавес - что стоит за словами "в Бахмуте продолжаются бои" и как принимаются оперативные решения. Из того, что позволили военные.

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В частности Маляр указывает, что боевые действия сопровождаются серьезной аналитической работой большого количества людей. Решения принимаются на основе всестороннего анализа и расчетов вероятного развития ситуации.

При этом оперативная ситуация на месте мониторится и докладывается в штабы 24/7; штабы непрерывно анализируют действия противника и динамику изменения ситуации по многим критериям; руководствуясь полученными данными штабы прогнозируют вероятные угрозы и действия противника

Прямая речь: "Оперативную информацию и сделанную аналитику непрерывно докладывают командованию Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" в зоне ответственности которого сейчас находится и Бахмутское направление.

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Командование на основе анализа изменения ситуации, прогнозов действий врага и оценки наших возможностей принимает оперативные решения и формирует задачи подразделениям.

То есть, когда вы слышите в сводках слова "ситуация под контролем" - так и есть".

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что ситуация в Бахмуте Донецкой области - самая сложная, однако враг не контролирует город. Силы обороны ведут ожесточенные бои с захватчиками. Российская сторона уже неоднократно заявляла о "взятии Бахмута", а Генштаб ВСУ это опровергал. Основатель ЧВК "Вагнер", чьи воины (в основном российские "зеки") составляют основную штурмовую силу захватчикков, Евгений Пригожин 6 апреля признал, что ВСУ не отступают из Бахмута.

Подробнее о ситуации на восточном фронте и в Бахмуте в частности смотрите влог "Украинской правды"

Темы: БахмутМиноборонывойна
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