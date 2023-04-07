Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Еще один российский топ-менеджер умер при загадочных обстоятельствах – росСМИ

"Украинская правда"Пятница, 7 апреля 2023, 05:36
Еще один российский топ-менеджер умер при загадочных обстоятельствах – росСМИ
Игорь Шкурко. Фото sakhalife.ru

В Якутском СИЗО в России нашли мертвым заместителя генерального директора и главного инженера "Якутскэнерго" Игоря Шкурко.

Источник: The Moscow Times

Детали: Сообщается, что в СИЗО Шкурко попал 31 марта после задержания по делу о взятке.

Федеральная служба исполнения наказаний РФ утверждает, что топ-менеджер совершил самоубийство 4 апреля. "В камере следственного изолятора обнаружен обвиняемый без признаков жизни. Медицинские работники констатировали его смерть. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. По предварительным данным, признаков криминальной смерти не обнаружено", – говорится в ее релизе.

Однако MT отмечает, что Шкурко не соглашался с арестом и обжаловал его накануне гибели, 3 апреля. В Следственном комитете отказались комментировать эту информацию. "Якутскэнерго" также проигнорировало запросы от медиа.

Всего, по подсчетам MT, за 15 месяцев при невыясненных обстоятельствах погибли около 40 российских топ-менеджеров, бизнесменов и управленцев.

Справка. 49-летний Игорь Шкурко отвечал за техническое руководство ПАО "Якутскэнерго", которая принадлежит "Русгидро". У покойного топ-менеджера осталась жена и двое сыновей. До своего назначения в "Якутскэнерго" Шкурко работал гендиректором ОАО "Южно-Якутские электрические сети". Был депутатом Алданского районного совета от "Единой России". После задержания партия приостановила его членство.

ВИДЕО ДНЯ

Что этому предшествовало:

  • 25 февраля 2022 года в Ленинградской области РФ было обнаружено тело 61-летнего топ-менеджера "Газпрома" Александра Тюлякова.
  • В апреле прошлого года бывший топ-менеджер российской газовой компании "Новатэк" Сергей Протосеня, его жена и дочь были найдены мертвыми в Испании.

Темы: РосcияСИЗО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Минобороны Дании анонсировали поставки САУ CAESAR и танков Leopard 1

В сети неизвестные распространяют фейковые публикации от имени "Украинской правды": УП обращается в СБУ

видеоСБУ показала эксклюзивные кадры с освобожденными пленниками РФ

Завладение 500 миллионами: НАБУ объявило в розыск экспредседателя Фонда госимущества Сенниченко

фото, видеоУкраина вернула из плена РФ еще 100 своих защитников

Рада проголосовала за возвращение 30 тыс. грн выплат всем военным. Но это не окончательно

Все новости...
Росcия
Защитники уничтожили уже 177 тысяч российских захватчиков
РФ создает отряды для боев в городах – ISW
Оккупанты заставляют наркоманов и алкозависимых строить оборонительные сооружения в Крыму – Генштаб
Последние новости
22:17
Зеленский утвердил Кравченко на должности главы Киевской ОВА
22:16
Визит Путина в Турцию пока не планируется - глава МИД
22:00
В России хотят рассылать повестки по интернету: уклонистам запретят выезд из страны
21:46
Ветераны смогут получить грант на собственный бизнес: что для этого нужно
21:33
США призовут союзников усилить финансовое давление на РФ и увеличить помощь Украине
21:21
В "Антонове" ожидают, что вторая "Мрия" будет приносить $30 миллионов ежегодно
21:10
Пентагон прокомментировал "сливы" секретных документов: очень серьезный риск для безопасности
21:01
На Херсонщине россияне с беспилотника атаковали лодку с людьми - ОВА
20:57
Официально о войне могут говорить три человека – Маляр об "утечке" данных
20:47
Премьер Греции заверил Зеленского в поддержке Украины столько, сколько будет необходимо
Все новости...
Реклама: