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Еще один российский топ-менеджер умер при загадочных обстоятельствах – росСМИ

"Украинская правда"Пятница, 7 апреля 2023, 05:36
Еще один российский топ-менеджер умер при загадочных обстоятельствах – росСМИ
Игорь Шкурко. Фото sakhalife.ru

В Якутском СИЗО в России нашли мертвым заместителя генерального директора и главного инженера "Якутскэнерго" Игоря Шкурко.

Источник: The Moscow Times

Детали: Сообщается, что в СИЗО Шкурко попал 31 марта после задержания по делу о взятке.

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Федеральная служба исполнения наказаний РФ утверждает, что топ-менеджер совершил самоубийство 4 апреля. "В камере следственного изолятора обнаружен обвиняемый без признаков жизни. Медицинские работники констатировали его смерть. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. По предварительным данным, признаков криминальной смерти не обнаружено", – говорится в ее релизе.

Однако MT отмечает, что Шкурко не соглашался с арестом и обжаловал его накануне гибели, 3 апреля. В Следственном комитете отказались комментировать эту информацию. "Якутскэнерго" также проигнорировало запросы от медиа.

Всего, по подсчетам MT, за 15 месяцев при невыясненных обстоятельствах погибли около 40 российских топ-менеджеров, бизнесменов и управленцев.

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Справка. 49-летний Игорь Шкурко отвечал за техническое руководство ПАО "Якутскэнерго", которая принадлежит "Русгидро". У покойного топ-менеджера осталась жена и двое сыновей. До своего назначения в "Якутскэнерго" Шкурко работал гендиректором ОАО "Южно-Якутские электрические сети". Был депутатом Алданского районного совета от "Единой России". После задержания партия приостановила его членство.

Что этому предшествовало:

  • 25 февраля 2022 года в Ленинградской области РФ было обнаружено тело 61-летнего топ-менеджера "Газпрома" Александра Тюлякова.
  • В апреле прошлого года бывший топ-менеджер российской газовой компании "Новатэк" Сергей Протосеня, его жена и дочь были найдены мертвыми в Испании.

Темы: РосcияСИЗО
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