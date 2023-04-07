Освободить Почаевскую лавру из заложников УПЦ МП: в Раде готовят проверку
Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал Верховной Раде принять постановление о проверке соблюдения условий договоров УПЦ МП безвозмездным пользованием культовыми сооружениями Почаевской Свято-Успенской лаврой.
Источник: заместитель председателя комитета Евгения Кравчук (фракция "Слуга народа") в Facebook
Прямая речь Кравчук: "Договор, который заключили еще в 2000-х, является максимально несбалансированным и невыгодным для государства".
Детали: По ее словам, сейчас Почаевская лавра превратилась в "остров", куда не допускают ни министерские проверки, ни общественный контроль.
Также в комитете считают, чтобы для того, чтобы освободить из заложников УПЦ МП, необходимо вообще разорвать договоры пользования и провести соответствующие проверки.
Что предшествовало:
- 3 апреля Более 30 народных депутатов инициировали от имени Верховной Рады обратиться в Кабинет министров с предложением разорвать с Украинской православной церковью Московского патриархата договор аренды на сооружения Почаевской Успенской лавры.
- В марте 2023 года Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" разорвал договор с УПЦ МП о безвозмездном пользовании лаврой в Киеве. Монахи должны были покинуть монастырь и все здания 29 марта.