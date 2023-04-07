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Освободить Почаевскую лавру из заложников УПЦ МП: в Раде готовят проверку

Станислав ПогориловПятница, 7 апреля 2023, 14:36
Освободить Почаевскую лавру из заложников УПЦ МП: в Раде готовят проверку
Фото: Wikipedia

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал Верховной Раде принять постановление о проверке соблюдения условий договоров УПЦ МП безвозмездным пользованием культовыми сооружениями Почаевской Свято-Успенской лаврой.

Источник: заместитель председателя комитета Евгения Кравчук (фракция "Слуга народа") в Facebook

Прямая речь Кравчук: "Договор, который заключили еще в 2000-х, является максимально несбалансированным и невыгодным для государства".

Детали: По ее словам, сейчас Почаевская лавра превратилась в "остров", куда не допускают ни министерские проверки, ни общественный контроль.

Также в комитете считают, чтобы для того, чтобы освободить из заложников УПЦ МП, необходимо вообще разорвать договоры пользования и провести соответствующие проверки.

Что предшествовало:

  • 3 апреля Более 30 народных депутатов инициировали от имени Верховной Рады обратиться в Кабинет министров с предложением разорвать с Украинской православной церковью Московского патриархата договор аренды на сооружения Почаевской Успенской лавры.
  • В марте 2023 года Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" разорвал договор с УПЦ МП о безвозмездном пользовании лаврой в Киеве. Монахи должны были покинуть монастырь и все здания 29 марта.

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Темы: религияВерховная РадаУПЦ МП
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