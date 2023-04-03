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В Раде задумали выгнать УПЦ МП еще и из Почаевской лавры

Евгений КизиловПонедельник, 3 апреля 2023, 19:31
В Раде задумали выгнать УПЦ МП еще и из Почаевской лавры
спикер вр руслан стефанчук, Getty Images

Более 30 народных депутатов хотят от имени Верховной Рады обратиться в Кабинет министров с предложением разорвать с Украинской православной церковью Московского патриархата договор аренды на сооружения Почаевской Успенской лавры.

Источник: сайт Верховной Рады

Детали: Соответствующий проект постановления №9179 был зарегистрирован в парламенте 3 апреля.

Его подали депутаты от разных фракций и групп - в частности, от "Слуги народа", "Голоса", "Европейской солидарности" и группы "За будущее".

Сейчас текст документа на сайте Рады отсутствует.

Справка: Почаевская Успенская лавра – православный мужской монастырь в Почаеве, Кременецкий район, Тернопольская область. Вторая по размерам после Киево-Печерской лавры. Монастырь находится в аренде УПЦ МП.

Предыстория:

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Темы: УПЦ МПТернопольская областьцерковь
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