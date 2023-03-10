УПЦ МП должна покинуть все помещения Киево-Печерской лавры – Ткаченко

Настоятель Павел и Новинский в лавре, фото AFP via Getty Images

Монахи и служители Украинской православной церкви Московского патриархата должны в конце марта покинуть все помещения Киево-Печерской лавры, следует из разъяснения министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко.

Источник: Telegram-канал министра Tkachenko.UA

Прямая речь: "Договор безвозмездного пользования УПЦ Киево-Печерской Лаврой разрывается с 29 марта 2023 года. Это касается всех помещений, которые арендует УПЦ в Лавре.

Сегодня, 10.03.2023 года, Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" направил Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре (Мужскому монастырю) УПЦ предупреждение о расторжении Договора о безвозмездном пользовании религиозной организацией культовыми зданиями и другим имуществом, являющимся государственной собственностью.

Такое предупреждение обосновано выводами Межведомственной рабочей группы, которая во время своей работы установила нарушение Монастырем условий Договора по использованию государственного имущества. Основание – зафиксированные нарушения условий пользования государственным имуществом. МКИП эту позицию подтвердил соответствующим письмом".

Детали: Ткаченко сообщил, что с 11 марта будут работать созданные заповедником рабочие группы по инвентаризации имущества и по обследованию технического состояния зданий и сооружений.

Это определено правовым полем процедуры, уточнил министр.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Украинская православная церковь Московского патриархата много лет безвозмездно занимала помещения Киево-Печерской лавры, на Печерских холмах размещается ее мужской монастырь.

10 марта Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" уведомил монастырь УПЦ МП, что с 29 марта 2023 года договор 10-летней давности (от 19 июля 2013 года) о бесплатном пользовании культовыми зданиями и другим имуществом, являющимся госсобственностью, будет расторгнут.

В предупреждении говорилось о требовании освободить здания на Лаврской 11 и Лаврской 15 в Киеве.

УПЦ МП заявила, что юридических оснований на это нет и выселение ее мужского монастыря из Киево-Печерской лавры является просто "прихотью чиновников из Минкульта".

Предыстория:

1 декабря 2022 года президент Владимир Зеленский сообщил, что СНБО поручил Кабмину предложить Верховной Раде запретить деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата в Украине, а также инициировал проверку законности пребывания УПЦ МП в Киево-Печерской лавре.

В прошлом году Служба безопасности Украины проводила десятки обысков в разных зданиях УПЦ МП, в том числе и в Киево-Печерской лавре. В спецслужбе считают священнослужителей УПЦ МП враждебными агентами.

В 2022 году СБУ открыла 52 уголовных дела, в которых фигурируют 55 священнослужителей УПЦ (МП), в т. ч. 14 архиереев церкви.

Почти 200 клирикам РПЦ запрещен въезд в Украину. Также введен ряд санкций в отношении функционеров УПЦ (МП) и РПЦ.

По состоянию на 23 февраля 2023 года СБУ расследовала почти 60 уголовных производств в отношении священнослужителей УПЦ МП, углубленную проверку прошли более 350 церковных сооружений и 850 человек. Суды вынесли 7 обвинительных приговоров.

Читайте также: "Коллаборанты в рясе"? Что ждет Украинскую православную церковь (не)Московского патриархата