Заповедник "Киево-Печерская лавра" разрывает договор с монастырем УПЦ МП

Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" с 29 марта расторгает договор с Мужским монастырем Украинской православной церкви (Московского патриархата) от 2013 года о безвозмездном пользовании культовыми зданиями и другим имуществом.

Источник: сайт Киево-Печерской Лавры (предупреждение заповедника обнародовали и впоследствии удалили), Синоидальный информационно-просветительский отдел УПЦ (МП)

Детали: И. о. генерального директора Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" выдал предупреждение, что договор между Национальным заповедником "Киево-Печерская лавра" и Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой (Мужской монастырь) Украинской православной церкви №2 от 19 июля 2013 года о бесплатном пользовании религиозной организацией культовыми зданиями и другим имуществом, являющимся государственной собственностью, будет расторгнут.

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До 29 марта монахи должны освободить здания на Лаврской 11 и Лаврской 15 на Печерских холмах столицы.

Руководитель заповедника напоминает, что – согласно указу президента Украины №820/2022 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 декабря 2022 года "Об отдельных аспектах деятельности религиозных организаций в Украине и применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" и постановлением Кабинета министров от 23 декабря 2022 года №1416 – была создана Межведомственная рабочая группа по подготовке предложений и рекомендаций по организации выполнения отдельных задач, связанных с деятельностью религиозных организаций в Украине.

Последняя установила нарушение Монастырем условий Договора по использованию государственного имущества.

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Учитывая выводы Межведомственной рабочей группы и письмо Министерства культуры и информационной политики Украины от 09.03.2023 №06/34/2234-23, на основании п. 8.1. Договора, заповедник предупреждает о расторжении договора с 29.03.2023.

Дословно: "С целью проведения процедуры приема-передачи государственного имущества, Монастырю необходимо осуществить меры по освобождению зданий и сооружений (имущества), являющихся государственной собственностью и находящихся на балансе Заповедника, по адресу: г. Киев, ул. Лаврская, 11, г. Киев, ул. Лаврская, 15 до 29.03.2023 года.

Просим до 14.03.2023 года предоставить список представителей от Монастыря (ФИО) в количестве двух-трех человек для включения в состав комиссии по приему-передаче государственного имущества, которая будет образована по приказу органа управления государственным учреждением".

Предыстория:

1 декабря 2022 года президент Владимир Зеленский сообщил, что СНБО поручил Кабмину предложить Верховной Раде запретить деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата в Украине, а также инициировал проверку законности пребывания УПЦ МП в Киево-Печерской лавре.

В прошлом году Служба безопасности Украины проводила десятки обысков в разных зданиях УПЦ МП, в том числе и в Киево-Печерской лавре. В спецслужбе считают священнослужителей УПЦ МП враждебными агентами.

В 2022 году СБУ открыла 52 уголовных дела, в которых фигурируют 55 священнослужителей УПЦ (МП), в т. ч. 14 архиереев церкви.

Почти 200 клирикам РПЦ запрещен въезд в Украину. Также введен ряд санкций в отношении функционеров УПЦ (МП) и РПЦ.

По состоянию на 23 февраля 2023 года СБУ расследовала почти 60 уголовных производств в отношении священнослужителей УПЦ МП, углубленную проверку прошли более 350 церковных сооружений и 850 человек. Суды вынесли 7 обвинительных приговоров.

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