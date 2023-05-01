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Францию охватили первомайские демонстрации, в том числе и против пенсионной реформы Макрона

"Европейская правда"Понедельник, 1 мая 2023, 16:00

По всей Франции в течение 1 мая, когда в стране празднуется День труда, проходят более трех сотен митингов, в том числе и организованные профсоюзами акции протеста против непопулярной пенсионной реформы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Французские профсоюзы призывают к продолжению протеста против пенсионной реформы после двенадцати аналогичных акций по всей Франции. Среди более 300 акций одна, самая большая, планируется в Париже.

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Правоохранители ожидают, что всего на протесты выйдут от 500 до 650 тысяч человек, в том числе 80-100 тысяч – в столице.

Для обеспечения правопорядка на улицы выведут 12 тысяч полицейских и жандармов, в том числе пять тысяч – в Париже. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин также объявил, что в Ренне и Нанте будут задействованы четыре мобильные группы.

По состоянию на 14:00 по Парижу (15:00 по Киеву), по оценкам Le Figaro, на улицы вышло уже 418 тысяч демонстрантов. Это больше, чем 13 апреля, когда на улицы вышли 200 тысяч французов, но меньше, чем 7 марта (1,28 миллиона).

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Лидеры профсоюзов ранее заявили, что ожидают 1 мая "беспрецедентную и исключительную" мобилизацию протестующих против пенсионной реформы, которая также будет "семейной", "народной" и "праздничной".

Как напоминает Le Figaro, несмотря на массовость, в последние годы первомайские демонстрации в Париже менее многочисленными, чем сейчас. В прошлом году на улицы Франции вышли 116 500 человек, в том числе 24 тысячи в Париже. В то же время в 2009-м, на фоне финансового кризиса, 1 мая вышли, по данным профсоюзов, почти 1,2 миллиона демонстрантов, по данным полиции – 456 тысяч.

Напомним, на фоне недовольства пенсионной реформой поддержка президента Франции Эммануэля Макрона просела до минимума за 5 лет; по некоторым опросам, две трети французов считают ошибкой его переизбрание.

Читайте подробнее на эту тему в статье: Франция в огне: как Макрон пошел на крайне непопулярную реформу и куда это заведет страну.

Темы: ФранциямитингиМакрон
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