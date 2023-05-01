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Ракетный удар по Павлограду: погибли два человека – Зеленский

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 1 мая 2023, 23:27
Ракетный удар по Павлограду: погибли два человека – Зеленский
ФОТО: ГСЧС

В результате ракетного удара по Павлограду в Днепропетровской области погибли два человека.

Источник: президент Владимир Зеленский в видеообращении 

Прямая речь: "Павлоград Днепропетровской области. Ракеты террористов унесли жизни двух людей, совсем молодых ребят... Мои соболезнования семьям! Еще сорок человек - женщины, дети, мужчины - получили помощь после ранений и травм".

Детали: Президент подчеркнул, что оккупанты "получат ответ за каждый такой удар". 

Предыстория:

  • В Павлограде на Днепропетровщине в воскресенье поздно вечером прогремели взрывы. После взрывов городские власти сообщили, что химическая опасность в Павлограде отсутствует.
  • Позже стало известно, что количество пострадавших из-за ночной атаки на Павлоград Днепропетровской области достигло 34 человек, из них 5 детей.
  • В результате атаки было повреждено более 100 многоквартирных и частных домов, 9 учебных заведений и 5 магазинов.

Темы: обстрелжертвыДнепропетровская областьвоенные преступления
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