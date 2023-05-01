Ракетный удар по Павлограду: погибли два человека – Зеленский

В результате ракетного удара по Павлограду в Днепропетровской области погибли два человека.

Источник: президент Владимир Зеленский в видеообращении

Прямая речь: "Павлоград Днепропетровской области. Ракеты террористов унесли жизни двух людей, совсем молодых ребят... Мои соболезнования семьям! Еще сорок человек - женщины, дети, мужчины - получили помощь после ранений и травм".

Детали: Президент подчеркнул, что оккупанты "получат ответ за каждый такой удар".

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