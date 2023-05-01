Ракетный удар по Павлограду: погибли два человека – Зеленский

В результате ракетного удара по Павлограду в Днепропетровской области погибли два человека.

Источник: президент Владимир Зеленский в видеообращении

Прямая речь: "Павлоград Днепропетровской области. Ракеты террористов унесли жизни двух людей, совсем молодых ребят... Мои соболезнования семьям! Еще сорок человек - женщины, дети, мужчины - получили помощь после ранений и травм".

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Детали: Президент подчеркнул, что оккупанты "получат ответ за каждый такой удар".

Предыстория:

В Павлограде на Днепропетровщине в воскресенье поздно вечером прогремели взрывы. После взрывов городские власти сообщили, что химическая опасность в Павлограде отсутствует.

Позже стало известно, что количество пострадавших из-за ночной атаки на Павлоград Днепропетровской области достигло 34 человек, из них 5 детей.

В результате атаки было повреждено более 100 многоквартирных и частных домов, 9 учебных заведений и 5 магазинов.