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Данилов не исключил, что Богуслаева могут обменять на украинских воинов

Алена МазуренкоЧетверг, 11 мая 2023, 11:21
Данилов не исключил, что Богуслаева могут обменять на украинских воинов

Секретарь СНБО Алексей Данилов не исключил, что экс-президента "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева могут обменять на пленных украинских защитников, потому что "жизнь нашего гражданина - это самая большая ценность".

Источник: Данилов в эфире телемарафона

Прямая речь: "Богуслаев просто этим письмом подтверждает, что он был агентом России...

Все эти агенты, которые все еще есть на территории Украины, они еще будут проситься, чтобы их обменяли.

Мы занимаемся возвращением наших граждан. Для нас жизнь нашего гражданина - это самая большая ценность, поэтому решение, если будет приниматься, то будет только в пользу нашей страны".

Напомним:

  • Экс-президент "Мотор Сичи" Вячеслав Богуслаев, подозреваемый в коллаборации и пособничестве государству-агрессору, попросил включить его в список на обмен с Россией.
  • Также возможность обмена Богуслаева не исключил и глава СБУ Василий Малюк, но добавил, что сначала подозреваемый должен дать все необходимые показания.
  • Богуслаеву инкриминируют пособничество государству агрессору, коллаборационистскую деятельность, содействие деятельности террористической организации и противодействие ВСУ. Сейчас он по решению суда до 27 мая находится в СИЗО. Богуслаев все обвинения отвергает.

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Темы: БогуслаевДаниловобменгосизмена
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