Данилов не исключил, что Богуслаева могут обменять на украинских воинов

Секретарь СНБО Алексей Данилов не исключил, что экс-президента "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева могут обменять на пленных украинских защитников, потому что "жизнь нашего гражданина - это самая большая ценность".

Источник: Данилов в эфире телемарафона

Прямая речь: "Богуслаев просто этим письмом подтверждает, что он был агентом России...

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Все эти агенты, которые все еще есть на территории Украины, они еще будут проситься, чтобы их обменяли.

Мы занимаемся возвращением наших граждан. Для нас жизнь нашего гражданина - это самая большая ценность, поэтому решение, если будет приниматься, то будет только в пользу нашей страны".

Напомним:

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