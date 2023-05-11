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Данилов не исключил, что Богуслаева могут обменять на украинских воинов

Алена МазуренкоЧетверг, 11 мая 2023, 11:21
Данилов не исключил, что Богуслаева могут обменять на украинских воинов

Секретарь СНБО Алексей Данилов не исключил, что экс-президента "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева могут обменять на пленных украинских защитников, потому что "жизнь нашего гражданина - это самая большая ценность".

Источник: Данилов в эфире телемарафона

Прямая речь: "Богуслаев просто этим письмом подтверждает, что он был агентом России...

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Все эти агенты, которые все еще есть на территории Украины, они еще будут проситься, чтобы их обменяли.

Мы занимаемся возвращением наших граждан. Для нас жизнь нашего гражданина - это самая большая ценность, поэтому решение, если будет приниматься, то будет только в пользу нашей страны".

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • Экс-президент "Мотор Сичи" Вячеслав Богуслаев, подозреваемый в коллаборации и пособничестве государству-агрессору, попросил включить его в список на обмен с Россией.
  • Также возможность обмена Богуслаева не исключил и глава СБУ Василий Малюк, но добавил, что сначала подозреваемый должен дать все необходимые показания.
  • Богуслаеву инкриминируют пособничество государству агрессору, коллаборационистскую деятельность, содействие деятельности террористической организации и противодействие ВСУ. Сейчас он по решению суда до 27 мая находится в СИЗО. Богуслаев все обвинения отвергает.

Темы: БогуслаевДаниловобменгосизмена
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