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Данілов не виключив, що Богуслаєва можуть обміняти на українських воїнів

Альона Мазуренко Четвер, 11 травня 2023, 11:21
Данілов не виключив, що Богуслаєва можуть обміняти на українських воїнів

Секретар РНБО Олексій Данілов не виключив, що експрезидента "Мотор Січі" В’ячеслава Богуслаєва можуть обміняти на полонених українських захисників, бо "життя нашого громадянина – це найбільша цінність".

Джерело: Данілов в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Богуслаєв просто цим листом підтверджує, що він був агентом Росії...

Всі ці агенти, які все ще є на території України, вони ще будуть проситися, щоб їх обміняли.

Ми займаємося поверненням наших громадян. Для нас життя нашого громадянина – це найбільша цінність, тому рішення, якщо буде прийматися, то буде тільки на користь нашої країни".

Нагадаємо: 

  • Експрезидент "Мотор Січі" В’ячеслав Богуслаєвпідозрюваний у колаборації та пособництві державі-агресору, попросив включити його в список на обмін з Росією.
  • Можливість обміну Богуслаєва не виключив і голова СБУ Василь Малюк, але додав, що спершу підозрюваний має дати всі необхідні свідчення.
  • Богуслаєву інкримінують пособництво державі агресору, колабораційну діяльність, сприяння діяльності терористичної організації і протидію ЗСУ. Нині він за рішенням суду до 27 травня перебуває в СІЗО. Богуслаєв усі обвинувачення відкидає.

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Теми: БогуслаєвДаніловобміндержзрада
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