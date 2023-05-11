Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Данілов не виключив, що Богуслаєва можуть обміняти на українських воїнів

Альона Мазуренко Четвер, 11 травня 2023, 11:21
Данілов не виключив, що Богуслаєва можуть обміняти на українських воїнів

Секретар РНБО Олексій Данілов не виключив, що експрезидента "Мотор Січі" В’ячеслава Богуслаєва можуть обміняти на полонених українських захисників, бо "життя нашого громадянина – це найбільша цінність".

Джерело: Данілов в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Богуслаєв просто цим листом підтверджує, що він був агентом Росії...

Реклама:

Всі ці агенти, які все ще є на території України, вони ще будуть проситися, щоб їх обміняли.

Ми займаємося поверненням наших громадян. Для нас життя нашого громадянина – це найбільша цінність, тому рішення, якщо буде прийматися, то буде тільки на користь нашої країни".

Нагадаємо: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Експрезидент "Мотор Січі" В’ячеслав Богуслаєвпідозрюваний у колаборації та пособництві державі-агресору, попросив включити його в список на обмін з Росією.
  • Можливість обміну Богуслаєва не виключив і голова СБУ Василь Малюк, але додав, що спершу підозрюваний має дати всі необхідні свідчення.
  • Богуслаєву інкримінують пособництво державі агресору, колабораційну діяльність, сприяння діяльності терористичної організації і протидію ЗСУ. Нині він за рішенням суду до 27 травня перебуває в СІЗО. Богуслаєв усі обвинувачення відкидає.

Теми: БогуслаєвДаніловобміндержзрада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Усі новини...
Богуслаєв
"Подвійні стандарити": чому Зеленський позбавив Богуслаєва звання героя, а Бойка – ні
Журналісти знайшли у родини Богуслаєва ще одну нерухомість на Лазуровому узбережжі
Адвокат Богуслаєва каже, що той проситься на обмін до Росії через здоров'я
Останні новини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
20:50
Окупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега
20:49
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе
20:48
Відновлення будинків за кошти ЄС: як працює програма "ВідновиДім"
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
20:18
Зеленський: Множинне громадянство дасть можливість людям за кордоном допомогти Україні
Усі новини...
Реклама: