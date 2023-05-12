Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В правительстве ЮАР уверяют, что не утверждали никаких поставок оружия для России

"Европейская правда"Пятница, 12 мая 2023, 16:14

В правительстве Южноафриканской Республики заявляют, что не давали разрешений ни на какой экспорт оружия в РФ.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Министр по коммуникациям Монди Гумбулеле, который на момент возможной отправки оружия (в декабре 2022 года) возглавлял Национальный комитет по контролю за конвенционным оружием (NCACC), заявил, что если действительно были какие-то случаи загрузки оружия на судно, которое должно было направляться из страны в Россию, это было противозаконно.

"Мы не утверждали никаких поставок оружия для России", – сказал он в эфире радио.

Представитель отдела международных отношений и сотрудничества Клейсон Моньела в своем Twitter также заявил, что NCACC "не имеет информации об утвержденной продаже оружия нашим государством России" за тот период.

Напомним, посол США в Южно-Африканской республике Рубен Бригети заявил, что страна, вероятно, передала России оружие и боеприпасы для войны в Украине? и эта поставка отправилась на судне, которое загружалось в начале декабря 2022 года.

В офисе президента ЮАР после того заявили, что пока не видели доказательств возможного предоставления России оружия, но проведут соответствующее расследование.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: ЮАРРосcияоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоКоличество жертв удара россиян по Херсонщине возросло до 3, среди них 5-летний ребенок

фотоУкраину посетил спецпосланник Китая, который был послом в РФ

Эрдоган: "зерновая сделка" продлена на два месяца

фотоСуд огласит приговор по делу Гандзюк после 20 июня

ВАКС признал задержание Князева законным

Прокуратура просит у ВСП разрешения арестовать Князева. Защита считает задержание незаконным

Все новости...
ЮАР
Посол США заявил, что ЮАР могла поставлять России боеприпасы и оружие – там ждут доказательств
Последние новости
19:18
В ЕС думают провести саммит по украинской "формуле мира" – СМИ
19:18
Пассажиры из Белой Церкви будут добираться в Киев на 15 минут быстрее – УЗ
19:16
У Зеленского во время визита в Германию сложилась "химия" с Шольцом - посол
19:15
Мировое загрязнение пластиком можно сократить на 80% к 2040 году – ООН
19:15
Дело Коболева: ВАКС снова рассмотрит ходатайство о продлении расследования
19:11
фотоКоличество жертв удара россиян по Херсонщине возросло до 3, среди них 5-летний ребенок
19:00
Украинцы в этом году подали почти 170 тысяч налоговых деклараций
18:50
фото В Святошинском лесничестве нашли остатки "Градов": ходить в лес опасно
18:41
фотоУкраину посетил спецпосланник Китая, который был послом в РФ
18:35
Пуля попала возле сердца: военный из Донецкой области вернулся на фронт после тяжелого ранения
Все новости...
Реклама: