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В правительстве ЮАР уверяют, что не утверждали никаких поставок оружия для России

"Европейская правда"Пятница, 12 мая 2023, 16:14

В правительстве Южноафриканской Республики заявляют, что не давали разрешений ни на какой экспорт оружия в РФ.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Министр по коммуникациям Монди Гумбулеле, который на момент возможной отправки оружия (в декабре 2022 года) возглавлял Национальный комитет по контролю за конвенционным оружием (NCACC), заявил, что если действительно были какие-то случаи загрузки оружия на судно, которое должно было направляться из страны в Россию, это было противозаконно.

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"Мы не утверждали никаких поставок оружия для России", – сказал он в эфире радио.

Представитель отдела международных отношений и сотрудничества Клейсон Моньела в своем Twitter также заявил, что NCACC "не имеет информации об утвержденной продаже оружия нашим государством России" за тот период.

Напомним, посол США в Южно-Африканской республике Рубен Бригети заявил, что страна, вероятно, передала России оружие и боеприпасы для войны в Украине? и эта поставка отправилась на судне, которое загружалось в начале декабря 2022 года.

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В офисе президента ЮАР после того заявили, что пока не видели доказательств возможного предоставления России оружия, но проведут соответствующее расследование.

Темы: ЮАРРосcияоружие
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