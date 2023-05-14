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Россияне обстреляли дома мирных жителей Харьковщины: двое погибших

Катерина ТищенкоВоскресенье, 14 мая 2023, 16:40
Россияне обстреляли дома мирных жителей Харьковщины: двое погибших
село Старица Чугуевского района Харьковской области, Google maps

В результате обстрелов россиянами села Старица Чугуевского района Харьковщины погибли двое мирных жителей.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Дословно: "Оккупанты в очередной раз обстреляли дома мирных жителей Харьковщины.

Сегодня под ударом было с. Старица Чугуевского района. К сожалению, в результате обстрела погибли двое гражданских людей: 59-летняя женщина и 65-летний мужчина".

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Темы: Харьковская областьвойна
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