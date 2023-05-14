Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне обстреляли дома мирных жителей Харьковщины: двое погибших

Катерина ТищенкоВоскресенье, 14 мая 2023, 16:40
Россияне обстреляли дома мирных жителей Харьковщины: двое погибших
село Старица Чугуевского района Харьковской области, Google maps

В результате обстрелов россиянами села Старица Чугуевского района Харьковщины погибли двое мирных жителей.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Дословно: "Оккупанты в очередной раз обстреляли дома мирных жителей Харьковщины.

Реклама:

Сегодня под ударом было с. Старица Чугуевского района. К сожалению, в результате обстрела погибли двое гражданских людей: 59-летняя женщина и 65-летний мужчина".

Темы: Харьковская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
Харьковская область
Оккупанты обстреляли Славянск и Боровую на Харьковщине, есть погибший и раненый
"Киць, пожалуйста, поехали, пока есть возможность". Как гражданские решаются во второй раз выезжать из-под Купянска
Почти 1500 человек уже эвакуировали из Купянского района
Последние новости
18:58
В общий фонд госбюджета Украины поступило 1,66 триллиона в 2023 году
18:50
Президент Аргентины официально отказался от вступления в БРИКС
18:44
Британия отправляет Украине сотни зенитных ракет после массированного удара из России
18:30
МИД Германии об обстреле РФ: Ни на сантиметр не отойдем от Украины
18:28
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 8 человек
18:14
В США уволили ректора университета: он якобы снимал порно с женой
18:14
Кулеба из бомбоубежища МИД поговорил с Боррелем о помощи Украине по ПВО
18:13
видеоЗеленский посетил Авдеевку: Обсудили оборонную ситуацию
18:05
фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом
18:01
Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"
Все новости...
Реклама: