Россияне обстреляли дома мирных жителей Харьковщины: двое погибших

В результате обстрелов россиянами села Старица Чугуевского района Харьковщины погибли двое мирных жителей.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Дословно: "Оккупанты в очередной раз обстреляли дома мирных жителей Харьковщины.

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Сегодня под ударом было с. Старица Чугуевского района. К сожалению, в результате обстрела погибли двое гражданских людей: 59-летняя женщина и 65-летний мужчина".