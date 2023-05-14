Россияне обстреляли дома мирных жителей Харьковщины: двое погибших
Воскресенье, 14 мая 2023, 16:40
В результате обстрелов россиянами села Старица Чугуевского района Харьковщины погибли двое мирных жителей.
Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram
Дословно: "Оккупанты в очередной раз обстреляли дома мирных жителей Харьковщины.
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Сегодня под ударом было с. Старица Чугуевского района. К сожалению, в результате обстрела погибли двое гражданских людей: 59-летняя женщина и 65-летний мужчина".