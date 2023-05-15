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Тихановская призвала оппозицию готовиться на случай смерти Лукашенко

"Европейская правда"Понедельник, 15 мая 2023, 21:01
Тихановская призвала оппозицию готовиться на случай смерти Лукашенко
Светлана Тихановская, фото из Twitter Sviatlana Tsikhanouskaya

Лидер объединенной оппозиции Беларуси Светлана Тихановская на фоне слухов о состоянии здоровья самопровозглашенного президента Александра Лукашенко призвала готовиться "к любому сценарию".

Соответствующее заявление Тихановская опубликовала в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"О состоянии здоровья диктатора Лукашенко ходит много слухов. Для нас это означает лишь одно: мы должны быть хорошо подготовлены к любому сценарию. Чтобы вернуть Беларусь на путь демократии и не допустить вмешательства России", – заявила белорусская оппозиционерка.

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Она также призвала международное сообщество "действовать на опережение и быстро".

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Напомним, о состоянии белорусского лидера или о месте, где он сейчас находится, долгое время ничего не было известно. С момента торжественных мероприятий 9 мая в Москве и Минске Лукашенко не появлялся в публичном поле, никаких мероприятий с его личным участием не проводили.

По данным независимых СМИ, вечером 13 мая кортеж в сопровождении спецподразделения "Стрелы" приехал в Республиканский клинический медицинский центр Управления делами президента.

В то же время днем в понедельник белорусские государственные СМИ показали кадры с Лукашенко, который прибыл в центральный командный пункт военно-воздушных сил Беларуси, причем аналитики обратили внимание на то, что у него перебинтована одна рука.

Отметим, что согласно Конституции Беларуси в случае недееспособности или смерти Лукашенко высшая власть в стране перейдет к спикеру верхней палаты парламента, Совета Республики, до новых выборов. Сейчас эту должность занимает 62-летняя Наталья Кочанова – бывшая руководительница аппарата Лукашенко, которая считается лояльным и жестким политиком.

Темы: БеларусьТихановскаяЛукашенко
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