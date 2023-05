Тихановская призвала оппозицию готовиться на случай смерти Лукашенко

Лидер объединенной оппозиции Беларуси Светлана Тихановская на фоне слухов о состоянии здоровья самопровозглашенного президента Александра Лукашенко призвала готовиться "к любому сценарию".

Соответствующее заявление Тихановская опубликовала в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"О состоянии здоровья диктатора Лукашенко ходит много слухов. Для нас это означает лишь одно: мы должны быть хорошо подготовлены к любому сценарию. Чтобы вернуть Беларусь на путь демократии и не допустить вмешательства России", – заявила белорусская оппозиционерка.

Она также призвала международное сообщество "действовать на опережение и быстро".

There are many rumors about the dictator Lukashenka's health. For us, it means only one thing: we should be well prepared for every scenario. To turn Belarus on the path to democracy & to prevent Russia from interfering. We need the international community to be proactive & fast. pic.twitter.com/qfnsnPYBMZ