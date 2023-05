Тихановська закликала опозицію готуватися на випадок смерті Лукашенка

Лідерка об’єднаної опозиції Білорусі Світлана Тихановська на тлі чуток про стан здоров’я самопроголошеного президента Александра Лукашенка закликала готуватись "до будь-якого сценарію".

Відповідну заяву Тихановська опублікувала у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Про стан здоров'я диктатора Лукашенка ходить багато чуток. Для нас це означає лише одне: ми повинні бути добре підготовлені до будь-якого сценарію. Щоб повернути Білорусь на шлях демократії і не допустити втручання Росії", – заявила білоруська опозиціонерка.

Вона також закликала міжнародне співтовариство "діяти на випередження й швидко".

There are many rumors about the dictator Lukashenka's health. For us, it means only one thing: we should be well prepared for every scenario. To turn Belarus on the path to democracy & to prevent Russia from interfering. We need the international community to be proactive & fast. pic.twitter.com/qfnsnPYBMZ