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Тихановська закликала опозицію готуватися на випадок смерті Лукашенка

"Європейська правда"Понеділок, 15 травня 2023, 21:01
Тихановська закликала опозицію готуватися на випадок смерті Лукашенка
Світлана Тихановська, фото з Twitter Sviatlana Tsikhanouskaya

Лідерка об’єднаної опозиції Білорусі Світлана Тихановська на тлі чуток про стан здоров’я самопроголошеного президента Александра Лукашенка закликала готуватись "до будь-якого сценарію".

Відповідну заяву Тихановська опублікувала у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Про стан здоров'я диктатора Лукашенка ходить багато чуток. Для нас це означає лише одне: ми повинні бути добре підготовлені до будь-якого сценарію. Щоб повернути Білорусь на шлях демократії і не допустити втручання Росії", – заявила білоруська опозиціонерка.

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Вона також закликала міжнародне співтовариство "діяти на випередження й швидко".

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Нагадаємо, про стан білоруського лідера чи про місце, де він зараз перебуває, тривалий час нічого не було відомо. З моменту урочистих заходів 9 травня в Москві та Мінську Лукашенко не з'являвся в публічному полі, жодних заходів за його особистої участі не проводили.

За даними незалежних ЗМІ, ввечері 13 травня кортеж у супроводі спецпідрозділу "Стріли" приїхав у Республіканський клінічний медичний центр Управління справами президента.

Водночас удень у понеділок білоруські державні ЗМІ показали кадри з Лукашенком, який прибув до центрального командного пункту військово-повітряних сил Білорусі, причому аналітики звернули увагу на те, що в нього перебинтована одна рука.

Зазначимо, що згідно з Конституцією Білорусі в разі недієздатності або смерті Лукашенка найвища влада в країні перейде до спікера верхньої палати парламенту, Ради Республіки, до нових виборів. Нині цю посаду обіймає 62-річна Наталія Кочанова – колишня керівниця апарату Лукашенка, яка вважається лояльним і жорстким політиком.

Теми: БілорусьТихановськаЛукашенко
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