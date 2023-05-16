Пригожину не грозит устранение, пока "Вагнер" на передовой – ISW

Попытки основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина сотрудничать с украинской разведкой, о чем сообщила газета WP, были скорее элементом его вражды с Минобороны РФ, чем атакой на президента Владимира Путина, считают аналитики Института изучения войны.

Источник: отчет ISW

Детали: В ISW напомнили, что по его оценкам от 12 марта Пригожин конкурирует с российским МО за благосклонность Путина, хотя и при этом смог нечаянно обеспокоить российского президента своими военно-политическими амбициями.

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В институте считают, что потенциальные контакты Пригожина с ГУР вряд ли побудят Кремль к его устранению в ближайшей перспективе.

Дословно: "Контакты Пригожина с украинской разведкой, вероятно, были частью усилий, направленных на то, чтобы завоевать расположение Путина благодаря быстрой победе "Вагнера" в Бахмуте и нанести ущерб российским регулярным войскам на фоне закулисного противостояния с ними.

Недавно Пригожин отказался от своих комментариев от 9 мая, которые косвенно высмеивали Путина, что дополнительно свидетельствует о том, что он осознает свою зависимость от Путина и не намерен противостоять ему.

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Эти обвинения (в контактах с ГУР – ред.) вряд ли заставят Кремль устранить Пригожина в ближайшей перспективе, но могут способствовать усилиям по его дискредитации. Кремль, вероятно, подозревает или знает о связях Пригожина с украинской разведкой и, вероятно, не был застигнут врасплох сообщением WP и утечкой документов американской разведки".

Больше деталей: В ISW напомнили, что российские чиновники угрожали Пригожину государственной изменой, если он не прекратит шантажировать Минобороны с требованиями выдать "Вагнеру" большее количество боеприпасов, угрожая вывести войска из Бахмута.

В институте также отметили, что неназванные источники в Кремле сообщили, что Администрация президента РФ готовит информационную операцию по публичной дискредитации Пригожина, но отметили, что Кремль вряд ли будет угрожать Пригожину, пока силы "Вагнера" находятся на передовой.

"Устранение Пригожина нарушило бы российские позиции в Бахмуте. Это риск, на который вряд ли пойдет Путин. Кремль также не может легко публично устранить и заменить Пригожина как фактического руководителя "Вагнера", поскольку "Вагнер" является независимой кампанией, а Пригожин не занимает никакой официальной должности в российском правительстве. Устранение Пригожина от контроля над "Вагнером", по иронии судьбы, потребовало бы установления прямого контроля Кремля над наемниками, тогда как Путин прилагает все усилия, чтобы сохранить формальную дистанцию от них", – подытожили в ISW.