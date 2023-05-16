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ПВО сбила все ракеты и дроны россиян, которые летели ночью по Украине, в частности − 6 "Кинжалов"

Ирина БалачукВторник, 16 мая 2023, 08:33
ПВО сбила все ракеты и дроны россиян, которые летели ночью по Украине, в частности − 6 Кинжалов
Инфографика из Telegram Олещука

Российские захватчики ночью 16 мая атаковали Украину 18 ракетами различных типов и беспилотниками "Шахед" − все вражеские цели защитники сбили.

Источник: главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный в Telegram, командующий Воздушных Сил ВСУ Николай Олещук в Telegram

Прямая речь Залужного: "Около 03:30 16 мая российские оккупанты атаковали Украину с северного, южного и восточного направлений 18 ракетами различных типов воздушного, морского и наземного базирования.

С шести самолетов МиГ-31К было выпущено шесть аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 9 крылатых ракет "Калибр" − с кораблей в Черном море и три ракеты наземного базирования (С-400, "Искандер-М").

Все 18 ракет уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил ВС Украины".

Детали: Кроме того, в ночь на 16 мая россияне атаковали Украину ударными дронами типа "Shahed-136/131", а также проводили воздушную разведку тремя беспилотниками оперативно-тактического уровня − "Орлан-10", "SuperCam".

Эти вражеские цели также все уничтожили.

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Олещук добавил, что тактическая авиация Воздушных Сил продолжает наносить удары по позициям оккупантов. В частности, в течение суток 15 мая и на начало суток 16 мая защитники совершили более 20 групповых авиаударов.

Предыстория: 

  • Ночью 16 мая на территории всей Украины объявляли воздушную тревогу, в Киеве и Киевской области – дважды за ночь. 
  • В столице прогремела серия громких взрывов, сработала ПВО.
  • В Киеве на территорию зоопарка в Шевченковском районе упали обломки сбитой ракеты, обломки ракет также приземлились в Дарницком, Оболонском и Соломенском районах. В Соломенском районе горело нежилое помещение, загорелись несколько автомобилей, в Дарницком – обломки ракеты повредили две машины. По предварительной информации, в Соломенском районе − трое пострадавших. 

Темы: ракетный ударбеспилотникиПВО
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