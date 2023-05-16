Украина официально вступила в киберцентр при НАТО

Украина официально присоединилась к Центру НАТО по вопросам сотрудничества в области киберзащиты (CCDCOE), возле штаб-квартиры центра подняли украинский флаг.

Как передает "Европейская правда", об этом сообщили в МИД Украины.

Сегодня в штаб-квартире Центра НАТО по вопросам сотрудничества в области киберзащиты в Таллинне официально поднят Государственный флаг Украины, что знаменует официальное присоединение Украины к центру", – говорится в сообщении.

🇺🇦Today the National Flag of Ukraine is officially raised at the Headquarters of the #NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence in Tallinn, marking official accession of Ukraine to the @ccdcoe pic.twitter.com/etVKyDiGIp May 16, 2023

"Мы благодарим страны-спонсоры CCDCOE за приглашение Украины и выражаем особую благодарность правительству Эстонии за поддержку и помощь на пути к CCDCOE НАТО!" – заявили в МИД.

Напомним, в начале марта 2022 года представители 27 государств-членов НАТО приняли решение о предоставлении Украине статуса страны-участницы CCDCOE НАТО. До этого членство Украины блокировала Венгрия.

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Расположенный в Таллинне CCDCOE является аккредитованным НАТО центром кибербезопасности и аналитическим центром, специализирующимся на междисциплинарных прикладных исследованиях, анализе, обмене информацией, а также обучении и учениях в области киберзащиты.