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Україна офіційно вступила до кіберцентру при НАТО

"Європейська правда"Вівторок, 16 травня 2023, 15:33

Україна офіційно приєдналася до Центру НАТО з питань співробітництва в галузі кіберзахисту (CCDCOE), біля штаб-квартири центру підняли український прапор.

Як передає "Європейська правда", про це повідомили в МЗС України.

Сьогодні в штаб-квартирі Центру НАТО з питань співробітництва в галузі кіберзахисту в Таллінні офіційно піднято Державний прапор України, що знаменує офіційне приєднання України до центру" – йдеться у повідомленні.

"Ми дякуємо країнам-спонсорам CCDCOE за запрошення України і висловлюємо особливу подяку уряду Естонії за підтримку і допомогу на шляху до CCDCOE НАТО" – заявили в МЗС.

Нагадаємо, на початку березня минулого року представники 27 держав-членів НАТО прийняли рішення щодо надання Україні статусу країни-учасниці CCDCOE НАТО. До цього членство України блокувала Угорщина.

ВІДЕО ДНЯ

Розташований у Таллінні CCDCOE є акредитованим НАТО центром кібербезпеки та аналітичним центром, що спеціалізується на міждисциплінарних прикладних дослідженнях, аналізі, обміні інформацією, а також навчанні та навчаннях у галузі кіберзахисту.

Теми: НАТОУкраїнакібербезпека
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