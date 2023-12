Україна офіційно вступила до кіберцентру при НАТО

Україна офіційно приєдналася до Центру НАТО з питань співробітництва в галузі кіберзахисту (CCDCOE), біля штаб-квартири центру підняли український прапор.

Як передає "Європейська правда", про це повідомили в МЗС України.

Сьогодні в штаб-квартирі Центру НАТО з питань співробітництва в галузі кіберзахисту в Таллінні офіційно піднято Державний прапор України, що знаменує офіційне приєднання України до центру" – йдеться у повідомленні.

🇺🇦Today the National Flag of Ukraine is officially raised at the Headquarters of the #NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence in Tallinn, marking official accession of Ukraine to the @ccdcoe pic.twitter.com/etVKyDiGIp