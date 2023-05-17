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Бельгия готова обучать украинских пилотов на F-16

"Украинская правда"Среда, 17 мая 2023, 02:48
Бельгия готова обучать украинских пилотов на F-16
F-16 ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ИЗ ВИКИПЕДИИ

Бельгия заявила о готовности провести обучение для украинских пилотов на американских истребителях F-16.

Источники: издание DeMorgen со ссылкой на офис премьера Бельгии, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram

Детали: Сообщается, что вопрос F-16 обсуждали президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с премьерами Бельгии Александром Де Кроо и Нидерландов Марком Рютте.

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"Во время саммита в Гааге в начале этого месяца вопрос F-16 также обсуждался во время встречи Владимира Зеленского с премьер-министром. Мы сказали, что не можем поставлять самолеты, но можем обучать пилотов", – говорится в сообщении издания.

Информацию также подтвердил Андрей Ермак. "Нам нужны истребители и мы благодарим союзников за решение работать в этом направлении. В частности, готовность обучать пилотов подтвердила также Бельгия", – написал он в соцсети.

Что этому предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • 15 мая стало известно, что Великобритания согласилась летом начать обучение украинских пилотов и уже сейчас работает с другими странами над возможным предоставлением истребителей F-16 Украине.
  • Кроме того, французский президент Эммануэль Макрон после встречи с президентом Владимиром Зеленским заявил об "открытых дверях" для обучения пилотов из Украины, не уточнив подробностей.
  • Премьер-министры Великобритании и Нидерландов по итогам встречи во вторник на полях саммита Совета Европы в Рейкьявике договорились способствовать созданию международной коалиции по усилению противовоздушной обороны Украины.

Темы: БельгияистребителиУкраина
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