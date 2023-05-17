Бельгія готова навчати українських пілотів на F-16

Бельгія заявила про готовність провести навчання для українських пілотів на американських винищувачах F-16.

Джерела: видання DeMorgen з посиланням на офіс прем'єра Бельгії, голова Офісу президента України Андрій Єрмак у Telegram

Деталі: Повідомляється, що питання F-16 обговорювали президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із прем'єрами Бельгії Александром Де Кроо та Нідерландів Марком Рютте.

"Під час саміту в Гаазі на початку цього місяця питання F-16 також обговорювалося під час зустрічі Володимира Зеленського з прем'єр-міністром. Ми сказали, що не можемо постачати літаки, але можемо навчати пілотів", – йдеться у повідомленні видання.

Інформацію також підтвердив Андрій Єрмак. "Нам потрібні винищувачі й ми дякуємо союзникам за рішення працювати у цьому напрямку. Зокрема, готовність навчати пілотів підтвердила також Бельгія", – написав він у соцмережі.

Що цьому передувало:

15 травня стало відомо, що Британія погодилась улітку розпочати навчання українських пілотів і вже зараз працює з іншими країнами над можливим наданням винищувачів F-16 Україні.

Французький президент Емманюель Макрон після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським заявив про "відчинені двері" для навчання пілотів з України, не уточнивши подробиць.

Прем'єр-міністри Великої Британії та Нідерландів за підсумками зустрічі у вівторок на полях саміту Ради Європи у Рейк’явіку домовились сприяти створенню міжнародної коаліції з посилення протиповітряної оборони України.