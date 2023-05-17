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Бельгія готова навчати українських пілотів на F-16

"Українська правда"Середа, 17 травня 2023, 02:48
Бельгія готова навчати українських пілотів на F-16
F-16 ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З ВІКІПЕДІЇ

Бельгія заявила про готовність провести навчання для українських пілотів на американських винищувачах F-16.

Джерела: видання DeMorgen з посиланням на офіс прем'єра Бельгії, голова Офісу президента України Андрій Єрмак у Telegram

Деталі: Повідомляється, що питання F-16 обговорювали президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із прем'єрами Бельгії Александром Де Кроо та Нідерландів Марком Рютте.

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"Під час саміту в Гаазі на початку цього місяця питання F-16 також обговорювалося під час зустрічі Володимира Зеленського з прем'єр-міністром. Ми сказали, що не можемо постачати літаки, але можемо навчати пілотів", – йдеться у повідомленні видання.

Інформацію також підтвердив Андрій Єрмак. "Нам потрібні винищувачі й ми дякуємо союзникам за рішення працювати у цьому напрямку. Зокрема, готовність навчати пілотів підтвердила також Бельгія", – написав він у соцмережі.

Що цьому передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • 15 травня стало відомо, що Британія погодилась улітку розпочати навчання українських пілотів і вже зараз працює з іншими країнами над можливим наданням винищувачів F-16 Україні. 
  • Французький президент Емманюель Макрон після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським заявив про "відчинені двері" для навчання пілотів з України, не уточнивши подробиць.
  • Прем'єр-міністри Великої Британії та Нідерландів за підсумками зустрічі у вівторок на полях саміту Ради Європи у Рейк’явіку домовились сприяти створенню міжнародної коаліції з посилення протиповітряної оборони України.

Теми: БельгіявинищувачіУкраїна
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