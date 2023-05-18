Россияне атакуют Бахмут, на 4 направлениях произошло 36 боевых столкновений - Генштаб

Россияне продолжают сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - состоялось 36 боевых столкновений. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

Источник: сводка Генштаба

Дословно: На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных вражеских группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Хотиевка Черниговской области; Нововасильевка, Комаровка, Горки, Искрисковщина и Волфино Сумской области, а также Гурьев Казачок, Уды, Окип, Казачья Лопань, Гатище, Волчанск, Бударки, Зыбино, Устиновка и Зарубинка на Харьковщине.

На Купянском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районах Масютовки и Новоселовского. Нанес авиаудары вблизи Масютовки, Кисловки и Первомайского. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Масютовка, Табаевка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении в течение прошедших суток враг вел наступательные действия в районе Невского Луганской области. Нанес авиационные удары неподалеку Дибровы, Белогоровки, Верхнекаменского и Веселого. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Диброва, Верхнекаменское и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. К тому же, в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Ивановского. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новомарково, Богдановка, Бахмут, Предтечино и Курдюмовка. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Зализнянское, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григорьевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Предтечино, Белая Гора, Северное и Шумы Донецкой области.

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На Авдеевском направлении противник наступательных действий не проводил. Нанес авиаудары в районах населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Новоселовка Первая и Первомайское, осуществил обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отбили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время, враг нанес авиационный удар по Красногоровке, обстрелял Марьинку, Парасковиевку и Новомихайловку Донецкой области.

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационный удар в районе Большой Новоселки, совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка и Новоукраинка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Нанес авиаудары по Новополю Донецкой области и Малой Токмачке в Запорожье. Обстрелял более 20 населенных пунктов. Среди них - Времовка, Новоселка, Зеленое Поле, Новополь Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Малая Токмачка, Щербаки, Степное и Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Качкаровка, Красный маяк, Змиевка, Берислав, Тягинка, Антоновка, Днепровское, Кизомыс, Широкая балка Херсонской области и город Херсон.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 20 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, 8 из них - по зенитно-ракетным комплексам противника. Также было уничтожено 2 вражеских разведывательных БпЛА типа "Орлан-10".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы, 2 склада боеприпасов, 2 склада горюче-смазочных материалов, 1 артиллерийское подразделение на огневой позиции, 2 средства противовоздушной обороны и еще 2 важные цели противника.