МОК отверг критику Украины относительно допуска россиян к Олимпийским Играм

Международный олимпийский комитет отверг критику украинских чиновников, которые обвинили его в пропаганде войны после того, как МОК заявил, что россиянам потенциально может быть предоставлена возможность квалифицироваться на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Источник: заявление МОК для "Reuters"

Детали: Советник президента Украины Михаил Подоляк на выходных заявил, что МОК пропагандирует "насилие, массовые убийства, разрушения", а в понедельник заявил, что присутствие России на Играх будет означать предоставление стране "платформы для продвижения геноцида".

Дословно Международный олимпийский комитет: "МОК самым решительным образом отвергает это и другие клеветнические заявления. Они не могут служить основой для какой бы то ни было конструктивной дискуссии".

Детали: В понедельник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратил внимание на то, что многие российские олимпийцы имеют связи с военными, в том числе выступая за спортивные клубы, связанные с Министерством обороны РФ.

"Армия, которая совершает зверства, убивает, насилует, мародерствует. Вот кого невежественный МОК хочет выставить под белым флагом, позволив соревноваться", - написал Кулеба в Твиттере.

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