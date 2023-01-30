МОК отверг критику Украины относительно допуска россиян к Олимпийским Играм
Международный олимпийский комитет отверг критику украинских чиновников, которые обвинили его в пропаганде войны после того, как МОК заявил, что россиянам потенциально может быть предоставлена возможность квалифицироваться на Олимпийские игры 2024 года в Париже.
Источник: заявление МОК для "Reuters"
Детали: Советник президента Украины Михаил Подоляк на выходных заявил, что МОК пропагандирует "насилие, массовые убийства, разрушения", а в понедельник заявил, что присутствие России на Играх будет означать предоставление стране "платформы для продвижения геноцида".
Дословно Международный олимпийский комитет: "МОК самым решительным образом отвергает это и другие клеветнические заявления. Они не могут служить основой для какой бы то ни было конструктивной дискуссии".
Детали: В понедельник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратил внимание на то, что многие российские олимпийцы имеют связи с военными, в том числе выступая за спортивные клубы, связанные с Министерством обороны РФ.
"Армия, которая совершает зверства, убивает, насилует, мародерствует. Вот кого невежественный МОК хочет выставить под белым флагом, позволив соревноваться", - написал Кулеба в Твиттере.
Предыстория:
- На прошлой неделе Международный олимпийский комитет (МОК) приветствовал предложение Олимпийского совета Азии предоставить российским и белорусским спортсменам возможность соревноваться в Азии. Потенциально это может включать в себя и олимпийские отборочные соревнования, поскольку российские и белорусские спортсмены не могут соревноваться в Европе сейчас.
- 27 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина начнет международную кампанию, чтобы не допустить российских спортсменов к участию в Олимпийских Играх.
- 28 января Зеленский обратился с письмом к президентам ведущих международных спортивных федераций с призывом определиться относительно стремления МОК вернуть российских спортсменов в международные соревнования.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба еще в начале января приглашал президента МОК Томаса Баха и других спортивных функционеров в Дружковку, где россияне ракетой разбили ледовую арену "Альтаир". А Зеленский пригласил Баха в Бахмут, который российские войска пытаются захватить.
- Президент МОК Томас Бах заявил, что хочет "изучить возможность" возвращения атлетов из России и Беларуси в международный спорт даже несмотря на то, что это может быть причиной бойкота соревнований со стороны Украины.
- Министерство иностранных дел России заявило, что любая попытка вытеснить Москву из международного спорта из-за войны, которую она называет своей "специальной военной операцией" в Украине, "обречена на провал".