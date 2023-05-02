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Подрыв путей в Брянской области: РФ потеряла тепловоз и 12 тонн дизтоплива – росСМИ

Татьяна ЛозовенкоВторник, 2 мая 2023, 10:57
Подрыв путей в Брянской области: РФ потеряла тепловоз и 12 тонн дизтоплива – росСМИ
Скрин с видео Baza

В результате подрыва путей в Брянской области 1 мая враг потерял тепловоз, четыре вагона и 12 тонн дизельного топлива.

Источник: Telegram-канал Baza

Дословно: "Взрывчатка на железнодорожных путях в Брянской области была установлена в трех местах – на поезде было обнаружено три точки контакта.

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Мощность основного взрыва составляла 10 кг в тротиловом эквиваленте. Два других были мощностью примерно по 200 граммов в тротиловом эквиваленте. 

Сошел с рельсов двухсекционный тепловоз и 5 вагонов. Тепловоз и 4 вагона сгорели. В результате происшествия из баков тепловоза вытекло 12 тонн дизельного топлива".

Детали: Как предполагает Telegram-канал, диверсанты, вероятно, долго следили за путями, так как в 100 метрах от взрыва было найдено 2 окурка, 2 пачки от сигарет, пустую банку из-под пива и упаковку от супа быстрого приготовления "Роллтон". Также там лежали медные фрагменты проводов и фрагмент обгоревшей электропроводки.

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В результате взрыва разрушена часть рельса размером около 6 метров и 4 бетонных шпалы. Также на месте образовалась воронка около 2,5 метров глубиной и около 1,5 метров в диаметре. 

По данным Baza, спецслужбы уже установили приметы подозреваемого в причастности к подрыву железнодорожного полотна в Брянской области и составили его фоторобот.

Telegram-канал утверждает, что это мужчина, одетый в черное, примерно сорока лет, ростом около 170 сантиметров. При нем был черный рюкзак. Передвигался на велосипеде. 

Дополнено: Telegram-канал сообщил, что в Брянской области нашли велосипедиста, которого подозревали в диверсии на железной дороге.

"Мужчина ни при чем, полиция продолжает искать мужчину с бородой", - говорится в сообщении.

Следователи нашли велосипедиста с рюкзаком и одетого во все черное - сразу после взрыва он стал главным подозреваемым. Его допросили - он оказался не причастен к подрыву железнодорожного полотна.

Теперь силовики продолжают искать примерно 35-летнего мужчину с бородой, которого также видели возле железной дороги незадолго до взрыва.

Предыстория:

  • Утром 1 мая в Брянской области РФ, граничащей с Украиной, в результате подрыва пути с рельсов сошел поезд, который перевозил топливо. Сообщалось, что поезд с 60 вагонами был загружен нефтепродуктами и пиломатериалами.
  • Местные власти сообщили, что два локомотива и 7 вагонов поезда, перевозившего горючее и стройматериалы, сошли с рельсов в результате подрыва железнодорожных путей в Брянской области РФ - поезда на этом участке не смогут курсировать до утра 2 мая.

Что этому предшествовало:

  • Ранее сообщалось, что на территории России в Ленинградской области взорвали опору линии электропередач, на второй опоре обнаружили взрывное устройство. Оккупанты поспешили заявить, что уже ликвидировали угрозу.

Темы: Росcияжелезная дорогадиверсантывзрыв
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