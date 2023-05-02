Посол Франции посетил место трагедии в Умани, где российская ракета убила 23 человека

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен ездил в Умань почтить память гражданских украинцев, погибших в многоэтажке в результате ракетного удара РФ 28 апреля.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Посол рассказал о поездке в своем аккаунте в Twitter, добавив фото и видеокомментарий.

Реклама:

"28 апреля в 4:07 российская ракета попала в жилой дом в Умани. 23 человека, которые тогда спали, и среди них шесть детей, погибли", – написал Этьен де Понсен.

28 avril 4h07 un missile 🇷🇺 s'abattait sur un immeuble d'habitation à #Human, #Ukraine. 23 morts dont 6 enfants tués ds leur sommeil. @FranceenUkraine leur a rendu hommage et a présenté ses condoléances à la Maire I. Pletniova et à la population #WarCrimes #westandwithukraine pic.twitter.com/LF70RQ8Fr3 — Etienne de Poncins (@EdePoncins) May 1, 2023

ВИДЕО ДНЯ

"Я приехал, чтобы выразить соболезнования мэру города, госпоже Плетковой, и всем жителям. Также я приехал для того, чтобы напомнить, что ракетные удары по гражданским домам – это военное преступление. Наш министр иностранных дел Катрин Колонна неоднократно подчеркивала это, и я напомню еще раз", – отметил посол.

Напомним, в дополнение к 23 погибшим в Умани, в Днепре в результате российского обстрела 28 апреля погибли женщина и трехлетний ребенок. Также в результате падения обломков ракеты на дом получил ранения один ребенок в Украинке Киевской области.

Президент Украины Владимир Зеленский после ночной атаки РФ призвал усилить глобальные санкции против России.

Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал эти ракетные удары России еще одним доказательством необходимости вооружить Украину F-16.