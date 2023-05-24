Бахмут и Марьинка остаются эпицентром боевых действий – сводка

По данным Генштаба, в эпицентре боевых действий и далее остаются города Бахмут и Марьинка.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - состоялось 26 боевых столкновений. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка".

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Детали: За прошедшие сутки противник нанес 41 авиационный удар и совершил 53 обстрела из реактивных систем залпового огня. Пострадали мирные жители, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская и административная инфраструктура.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар вблизи Должанки, осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Хреновка, Елино и Гремяч Черниговской области и Гудовое, Волковка, Бунякино, Стукаловка, Волфино, Новониколаевка, Рясное и Большая Писаревка Сумской области, а также Стогнии, Уды, Стрелечья, Глубокое, Мороховец, Липцы, Нескучное, Огурцево, Гатище, Плетеневка, Волчанск, Варваровка, Нестерно, Бударки и Землянки на Харьковщине.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки. Нанес авиационные удары возле Кисловки и Котляровки. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Каменка, Тополя, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная, Масютовка, Малая Шапковка, Кондрашовка, Купянск, Табаевка и Берестовое Харьковской области и Стельмаховка - Луганской.

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На Лиманском направлении враг вел наступательные действия в направлении Белогоровки, успеха не имел. Там же нанес авиаудар. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское и Белогоровка Луганской области и Торское, и Спирное в Донецкой области.

На Бахмутском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Хромового. Нанес авиаудары в районах Бахмута, Ивановского, Белой Горы, Озаряновки и Торецка. От вражеских обстрелов пострадали Краматорск, Васюковка, Орехово-Васильевка, Григорьевка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Константиновка, Белая Гора, Торецк, Северное, Южное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Первомайского. Нанес авиационные удары в районах Новокалиново и Авдеевки. Под огонь оккупантов попали Керамик, Очеретино, Ласточкино, Авдеевка, Северное, Водяное, Первомайское, Нетайлово, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении многочисленные атаки противника отбиты в районе города Марьинка. Вражеским обстрелам подверглись также Красногоровка, Георгиевка, Максимильяновка, Курахово и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Пречистовки, совершил обстрелы, в частности, Парасковиевки, Новомихайловки, Угледара, Богоявленки, Золотой Нивы и Большой Новоселки.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются. Зафиксированы вражеские авиаудары по населенным пунктам Гуляйполе, Малая Токмачка и Степное Запорожской области, а также обстрелы Временки, Бурлацкого, Новоселки, Зеленого Поля Донецкой области; Ольговского, Гуляйполя, Железнодорожного, Белогорья, Малой Токмачки, Малых Щербаков и Каменского Запорожской области. Также под огонь артиллерии врага попали Золотая Балка, Веселое, Казацкое, Львовское, Антоновка, Кизомыс, Станислав Херсонской области и город Херсон.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, из которых 3 - по зенитно-ракетным комплексам.

Также за прошедшие сутки наши воины уничтожили вражеский ударно-разведывательный вертолет Ка-52, 4 ударных БпЛА типа "Shahed" и 1 разведывательный дрон типа "Zala".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 4 района сосредоточения вооружения и военной техники, 1 склад боеприпасов, 2 артиллерийских подразделения на огневых позициях и еще 3 важные цели противника.