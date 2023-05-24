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США проверяют возможное использование своей техники в Белгородской области - Белый дом

"Европейская правда"Среда, 24 мая 2023, 21:53
США проверяют возможное использование своей техники в Белгородской области - Белый дом
Фото иллюстративное с сайта pixabay.com

Соединенные Штаты изучают, действительно ли американская техника, полученная Украиной, использовалась во время "вторжения" на территорию Белгородской области России.

Об этом в среду сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Washington Post.

"Мы изучаем сообщения о том, что американское вооружение… могло быть вовлечено (к событиям в Белгородской области – ред.)", – сказал Кирби на брифинге для журналистов.

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Он добавил, что Соединенные Штаты не одобряют применение американского оружия для атак на территории России и сообщили об этом Украине.

Напомним, в понедельник "Русский добровольческий корпус" и легион "Свобода России" заявили, что перешли границу и "освобождают" от действующих российских властей населенные пункты Белгородской области. На следующий день Министерство обороны РФ сообщило о вытеснении и ликвидации всех участников нападения, хотя в "Русском добровольческом корпусе" это опровергли.

СМИ при этом сообщили, что на распространенных российской стороной кадрах видны по крайней мере два сильно поврежденных автомобиля Humvee американского производства с российской стороны пограничного залога под Белгородом. США предоставили Украине более двух тысяч таких средств.

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В Пентагоне накануне заявили, что внимательно следят за сообщениями о возможном применении американского оружия на территории Белгородской области.

Темы: СШАРосcияоружие
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