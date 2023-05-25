Стопроцентный результат: ПВО уничтожила все 36 "Шахедов", запущенных Россией

В ночь на четверг Россия выпустила по Украине 36 дронов-камикадзе иранского производства, все они были уничтожены украинской ПВО.

Источник: пресс-служба Воздушных сил ВСУ, командующий ВС генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram, президент Владимир Зеленский в Telegram

Прямая речь Олещука: "Стопроцентный результат! 36 из 36. Спасибо за боевую работу воздушным командованиям "Запад", "Центр" и "Південь". Замечательная работа! Пожалуй, это лучший подарок!"

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Детали: В ночь на 25 мая 2023 года враг атаковал Украину ударными дронами иранского производства "Shahed-136/131". Всего зафиксировано пуски 36 барражирующих боеприпасов с северного и южного направлений.

Вероятно враг имел целью атаковать критическую инфраструктуру и военные объекты в западных регионах государства, отмечает пресс-служба ВС.

Воздушные силы указывают, что к отражению атаки были привлечены подразделения зенитных ракетных войск, истребительная авиация, мобильные огневые группы в зонах ответственности воздушного командования "Південь", ВК "Центр", воздушного командования "Запад" и противовоздушной обороны других составляющих Сил обороны Украины.

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Совместными усилиями все 36 "шахедов" были уничтожены.

Дополнено: Зеленский поблагодарил Воздушные силы ВСУ за 100%-й результат.

Прямая речь: "Непростая ночь. Продолжая терроризировать Украину, враг использовал 36 "Шахедов". Ни один из них не долетел до цели. Спасибо нашим силам ПВО за 100%-й результат".

Кроме Черновицкой, Одесской и Николаевской областей, 10 дронов сбито на Львовщине, как сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Прямая речь: "ПвК "Запад" на Львовщине сработало стопроцентно. Попаданий в объекты нет, жертв или пострадавших также нет".