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Стовідсотковий результат: ППО знищила всі 36 "Шахедів", запущених Росією

Валентина Романенко, Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 25 травня 2023, 07:57
Стовідсотковий результат: ППО знищила всі 36 Шахедів, запущених Росією
25 травня Миколі Олещуку виповюється 50 років

В ніч на четвер Росія випустила по Україні 36 дронів-камікадзе іранського виробництва, всі вони були знищені українською ППО.

Джерело: пресслужба Повітряних сил ЗСУ, командувач ПС генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram, президент Володимир Зеленський у Telegram, очільник Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram

Пряма мова Олещука: Стовідсотковий результат! 36 із 36. Дякую за бойову роботу повітряним командувань "Захід", "Центр" та "Південь". Чудова робота! Мабуть, це найкращий подарунок!"

Деталі: В ніч на 25 травня 2023 року ворог атакував Україну ударними дронами іранського виробництва "Shahed-136/131". Загалом зафіксовано пуски 36 баражуючих боєприпасів з північного та південного напрямків.

Імовірно ворог мав на меті атакувати критичну інфраструктуру та військові об’єкти в західних регіонах держави, зазначає пресслужба ПС.

Повітряні сили вказують, що до відбиття атаки було залучено підрозділи зенітних ракетних військ, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи у зонах відповідальності повітряного командування "Південь", ПК "Центр", повітряного командування "Захід" та протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України.

Спільними зусиллями усі 36 "шахедів" було знищено.

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Доповнено: Зеленський подякував Повітряним силам ЗСУ за 100%-й результат.

Пряма мова: "Непроста ніч. Продовжуючи тероризувати Україну, ворог використав 36 "Шахедів". Жоден із них не долетів до цілі. Дякую нашим силам ППО за 100%-й результат".

Крім Чернівецької, Одеської та Миколаївської областей, 10 дронів збито на Львівщині, як повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Пряма мова: "ПвК "Захід" на Львівщині спрацювало стовідсотково. Влучань в об‘єкти нема, жертв чи постраждалих також нема".

Теми: ППОПовітряні сили ЗСУ
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