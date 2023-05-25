Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Суд огласил приговор по делу об убийстве 5-летнего Тлявова

Алена МазуренкоЧетверг, 25 мая 2023, 09:44
Суд огласил приговор по делу об убийстве 5-летнего Тлявова

Переяслав-Хмельницкий горрайонный суд признал виновным в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова полицейского Ивана Приходько и приговорил его к 4 годам лишения свободы с учетом срока пребывания под стражей. Приходько уже отсидел в СИЗО 3,5 года.

Источник: "Суспільне" из зала суда

Дословно: "Четыре года лишения свободы за неумышленное убийство назначили бывшему полицейскому Ивану Приходько. Суд также постановил учесть его срок пребывания под стражей и учесть за лишение свободы".

Реклама:

Детали: Согласно решению суда, с Приходько в пользу государства взыщут более 135 тысяч гривен.

Также он должен заплатить миллион гривен морального вреда родственникам погибшего мальчика: родителям Кирилла - 800 тысяч гривен, бабушке - 200 тыс. грн.

Другому правоохранителю Владимиру Петровцу суд назначил испытательный срок на 2 года за сохранение патронов.

ВИДЕО ДНЯ

Еще двух фигурантов дела - Дмитрия Кривошея и сына Владимира Петровца, который на момент совершения преступления был несовершеннолетним, суд оправдал.

В декабре 2022 года Переяславский городской районный суд освободил из-под стражи Ивана Приходько, обвиняемого в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова. Теперь он будет находиться под круглосуточным домашним арестом.

Предыстория:

  • 3 июня 2019 года в Переяславе-Хмельницком от выстрела из огнестрельного оружия погиб 5-летний Кирилл Тлявов. По подозрению в убийстве ребенка задержали двух полицейских: Ивана Приходько и Владимира Петровца.
  • Через два дня после ранения ребенка правоохранителям объявили подозрение "в неосторожном нанесении тяжкого телесного повреждения по предварительному сговору группой лиц". Однако позже, после смерти ребенка, дело переквалифицировали на умышленное убийство.
  • Петровец и Приходько не признали своей вины, отказались давать показания по делу и проходить тест на алкоголь и следы пороха.
  • По словам адвокатов подозреваемых и семьи пострадавших, на момент трагедии во дворе усадьбы рядом с подозреваемыми патрульными находились другие лица – взрослый и несовершеннолетний.
  • 17 июля 2019 года ГБР объявило третье подозрение в деле об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком. 18 июля 2019-го стало известно, что следствие также объявило подозрение несовершеннолетнему лицу (всего – 4 подозрения).
  • В 2020 году Дмитрия Кривошея и Владимира Петровца суд освободил из-под стражи после внесения залога.

Темы: судубийство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
суд
В РФ заочно арестовали судей из Литвы, которые вынесли приговор по делу "кровавого января" 1991-го
Катастрофа АН-26 2020 года: суд до сих пор не приступил к рассмотрению дела
В День Независимости оккупационный суд отправил трех активистов в Крыму в СИЗО
Последние новости
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
20:15
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
19:48
В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
19:30
Целью массированного удара РФ были инфраструктурные и военные объекты – Генштаб
19:05
"Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
18:58
В общий фонд госбюджета Украины поступило 1,66 триллиона в 2023 году
Все новости...
Реклама: