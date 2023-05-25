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Суд огласил приговор по делу об убийстве 5-летнего Тлявова

Алена МазуренкоЧетверг, 25 мая 2023, 09:44
Суд огласил приговор по делу об убийстве 5-летнего Тлявова

Переяслав-Хмельницкий горрайонный суд признал виновным в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова полицейского Ивана Приходько и приговорил его к 4 годам лишения свободы с учетом срока пребывания под стражей. Приходько уже отсидел в СИЗО 3,5 года.

Источник: "Суспільне" из зала суда

Дословно: "Четыре года лишения свободы за неумышленное убийство назначили бывшему полицейскому Ивану Приходько. Суд также постановил учесть его срок пребывания под стражей и учесть за лишение свободы".

Детали: Согласно решению суда, с Приходько в пользу государства взыщут более 135 тысяч гривен.

Также он должен заплатить миллион гривен морального вреда родственникам погибшего мальчика: родителям Кирилла - 800 тысяч гривен, бабушке - 200 тыс. грн.

Другому правоохранителю Владимиру Петровцу суд назначил испытательный срок на 2 года за сохранение патронов.

Еще двух фигурантов дела - Дмитрия Кривошея и сына Владимира Петровца, который на момент совершения преступления был несовершеннолетним, суд оправдал.

ВИДЕО ДНЯ

В декабре 2022 года Переяславский городской районный суд освободил из-под стражи Ивана Приходько, обвиняемого в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова. Теперь он будет находиться под круглосуточным домашним арестом.

Предыстория:

  • 3 июня 2019 года в Переяславе-Хмельницком от выстрела из огнестрельного оружия погиб 5-летний Кирилл Тлявов. По подозрению в убийстве ребенка задержали двух полицейских: Ивана Приходько и Владимира Петровца.
  • Через два дня после ранения ребенка правоохранителям объявили подозрение "в неосторожном нанесении тяжкого телесного повреждения по предварительному сговору группой лиц". Однако позже, после смерти ребенка, дело переквалифицировали на умышленное убийство.
  • Петровец и Приходько не признали своей вины, отказались давать показания по делу и проходить тест на алкоголь и следы пороха.
  • По словам адвокатов подозреваемых и семьи пострадавших, на момент трагедии во дворе усадьбы рядом с подозреваемыми патрульными находились другие лица – взрослый и несовершеннолетний.
  • 17 июля 2019 года ГБР объявило третье подозрение в деле об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком. 18 июля 2019-го стало известно, что следствие также объявило подозрение несовершеннолетнему лицу (всего – 4 подозрения).
  • В 2020 году Дмитрия Кривошея и Владимира Петровца суд освободил из-под стражи после внесения залога.

Темы: судубийство
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