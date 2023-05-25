Суд огласил приговор по делу об убийстве 5-летнего Тлявова

Переяслав-Хмельницкий горрайонный суд признал виновным в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова полицейского Ивана Приходько и приговорил его к 4 годам лишения свободы с учетом срока пребывания под стражей. Приходько уже отсидел в СИЗО 3,5 года.

Источник: "Суспільне" из зала суда

Дословно: "Четыре года лишения свободы за неумышленное убийство назначили бывшему полицейскому Ивану Приходько. Суд также постановил учесть его срок пребывания под стражей и учесть за лишение свободы".

Детали: Согласно решению суда, с Приходько в пользу государства взыщут более 135 тысяч гривен.

Также он должен заплатить миллион гривен морального вреда родственникам погибшего мальчика: родителям Кирилла - 800 тысяч гривен, бабушке - 200 тыс. грн.

Другому правоохранителю Владимиру Петровцу суд назначил испытательный срок на 2 года за сохранение патронов.

Еще двух фигурантов дела - Дмитрия Кривошея и сына Владимира Петровца, который на момент совершения преступления был несовершеннолетним, суд оправдал.

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В декабре 2022 года Переяславский городской районный суд освободил из-под стражи Ивана Приходько, обвиняемого в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова. Теперь он будет находиться под круглосуточным домашним арестом.

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