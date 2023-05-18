Посланник Китая встретился с Зеленским и сказал ему, что "панацеи от кризиса не существует"

Спецпредставитель Китая Ли Хуэй встретился в Украине с президентом Владимиром Зеленским и заявил ему, что панацеи от "кризиса" не существует, а прекращение войны потребует "создания условий для прекращения огня и мирных переговоров".

Источник: МИД Китая, Bloomberg

Дословно МИД Китая: "Панацеи для разрешения кризиса не существует, но всем сторонам необходимо начинать с себя, строить взаимное доверие и создавать условия для прекращения войны и переговоров".

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Детали: Согласно сообщению, опубликованному в четверг Министерством иностранных дел Китая, Ли во время визита провел отдельные встречи с президентом Зеленским, главой ОП Андреем Ермаком, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и руководителями министерств инфраструктуры, энергетики, обороны и других профильных ведомств.

По его словам, Китай поможет Украине "в пределах своих возможностей".

В сообщении не сказано, как ответил Зеленский, а украинская сторона не сообщала об их встрече.

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Ранее Ли встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Кулеба заявил, что Украина не примет предложения, которые предусматривают потерю территории или замороженный конфликт.

Ли Хуэй является бывшим послом в Москве. В рамках своего турне он также посетит Польшу, Францию и Германию.

По словам западного дипломата в Пекине, знакомого с маршрутом Ли, спецпредставитель китайского правительства также добавил к своей поездке визит в Брюссель.

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