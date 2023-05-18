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Посланник Китая встретился с Зеленским и сказал ему, что "панацеи от кризиса не существует"

Алена МазуренкоЧетверг, 18 мая 2023, 10:38
Посланник Китая встретился с Зеленским и сказал ему, что панацеи от кризиса не существует
ЛИ ХУЕЙ, ФОТО ТАСС

Спецпредставитель Китая Ли Хуэй встретился в Украине с президентом Владимиром Зеленским и заявил ему, что панацеи от "кризиса" не существует, а прекращение войны потребует "создания условий для прекращения огня и мирных переговоров".

Источник: МИД КитаяBloomberg

Дословно МИД Китая: "Панацеи для разрешения кризиса не существует, но всем сторонам необходимо начинать с себя, строить взаимное доверие и создавать условия для прекращения войны и переговоров".

Детали: Согласно сообщению, опубликованному в четверг Министерством иностранных дел Китая, Ли во время визита провел отдельные встречи с президентом Зеленским, главой ОП Андреем Ермаком, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и руководителями министерств инфраструктуры, энергетики, обороны и других профильных ведомств.

По его словам, Китай поможет Украине "в пределах своих возможностей".

В сообщении не сказано, как ответил Зеленский, а украинская сторона не сообщала об их встрече.

Ранее Ли встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

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Кулеба заявил, что Украина не примет предложения, которые предусматривают потерю территории или замороженный конфликт.

Ли Хуэй является бывшим послом в Москве. В рамках своего турне он также посетит Польшу, Францию и Германию.

По словам западного дипломата в Пекине, знакомого с маршрутом Ли, спецпредставитель китайского правительства также добавил к своей поездке визит в Брюссель.

Напомним:

  • 16-17 мая с визитом в Украине находился специальный представитель правительства Китая Ли Хуэй, который 10 лет был послом КНР в России.
  • 26 апреля Зеленский поговорил по телефону с главой КНР Си. Это был первый разговор лидеров стран после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.
  • Во время разговора лидеры договорились, что Китай отправит Ли Хуэя как спецпредставителя в Украину, а также в Россию, Польшу, Францию и Германию для коммуникации по урегулированию "украинского кризиса".
  • МИД Китая накануне 24 февраля 2023 года опубликовал собственные предложения по урегулированию войны России против Украины. В документе предлагалось прекращение огня, которое бы заморозило российские войска на украинской территории.
  • Глава Китая Си Цзиньпин встретился с российским диктатором Владимиром Путиным через месяц после обнародования этого расплывчатого мирного плана. Пекин пытается позиционировать себя как потенциального посредника в конфликте. Позицию Китая встретили скептически на Западе.

Темы: КитайУкраинаРосcиявойна
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