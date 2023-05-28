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Приглашение Украины в НАТО может стать ключевым фактором для завершения войны – Ермак

"Европейская правда"Воскресенье, 28 мая 2023, 17:34
Приглашение Украины в НАТО может стать ключевым фактором для завершения войны – Ермак
Андрей Ермак, фото ОП

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что ключевым фактором для завершения войны может стать приглашение Украины в Североатлантический альянс. 

Об этом он сказал в интервью "Голосу Америки", пишет "Европейская правда".

"Да, я считаю, что приглашение Украины в НАТО может стать ключевым фактором для окончания этой войны", – сказал Ермак.

По словам Ермака, Россия должна принять присоединение Украины к НАТО. 

"И она никуда не денется. Она примет это. Потому что они изменили реальность. Это они напали на Украину", – отметил глава Офиса президента. 

Ермак также заявил, что вступление в НАТО – это не только желание Украины, а "абсолютно такая реальность, в которой нуждается современный мир, современная Европа". 

"Европа нуждается в защищенном мире. И без Украины это невозможно сделать", – констатировал глава Офиса президента.

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Относительно гарантий безопасности Ермак добавил, что Украина нуждается в них на пути к членству в НАТО. "Потому что главной гарантией является членство в НАТО. НАТО сегодня является сильнейшим альянсом в мире. Это признают все. И я уверен, что так будет", – сказал он.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в среду, что страны-члены Альянса разделились в вопросе вступления Украины в НАТО. 

По данным СМИ, страны-члены НАТО склоняются к тому, чтобы предложить Украине расширенный формат партнерства и таким образом продемонстрировать политическую поддержку, но и не давать конкретной "дорожной карты" по вступлению.

Напомним, по итогам саммита Украины и североевропейских государств президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна стать следующим членом НАТО после того, как к Альянсу присоединится Швеция.

Темы: Андрей ЕрмакНАТОвойна
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