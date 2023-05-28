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Запрошення України в НАТО може стати ключовим чинником для завершення війни – Єрмак

"Європейська правда"Неділя, 28 травня 2023, 17:34
Запрошення України в НАТО може стати ключовим чинником для завершення війни – Єрмак
Андрій Єрмак, фото ОП

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що ключовим чинником для завершення війни може стати запрошення України до Північноатлантичного альянсу. 

Про це він сказав у інтерв’ю "Голосу Америки", пише "Європейська правда".

"Так, я вважаю, що запрошення України до НАТО може стати ключовим чинником для закінчення цієї війни", – сказав Єрмак.

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За словами Єрмака, Росія має прийняти приєднання України до НАТО. 

"І вона нікуди не дінеться. Вона прийме це. Тому що вони змінили реальність. Це вони напали на Україну", – зазначив глава Офісу президента. 

Єрмак також заявив, що вступ до НАТО – це не лише бажання України, а "абсолютно така реальність, яку потребує сучасний світ, сучасна Європа". 

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"Європа потребує захищеного світу. І без України це неможливо зробити", – констатував глава Офісу президента.

Щодо гарантій безпеки Єрмак додав, що Україна потребує їх на шляху до членства в НАТО. "Тому що головною гарантією є членство в НАТО. НАТО сьогодні є найсильнішим альянсом у світі. Це визнають усі. І я певен, що так буде", – сказав він.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив у середу, що країни-члени Альянсу розділилися в питанні вступу України до НАТО. 

За даними ЗМІ, країни-члени НАТО схиляються до того, щоб запропонувати Україні розширений формат партнерства і таким чином продемонструвати політичну підтримку, але й не давати конкретної "дорожньої мапи" щодо вступу.

Нагадаємо, за підсумками саміту України й північноєвропейських держав президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повинна стати наступним членом НАТО після того, як до Альянсу приєднається Швеція.

Теми: Андрій ЄрмакНАТОвійна
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