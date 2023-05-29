Пригожин подрывает авторитет Путина из-за неполученного вознаграждения "за захват Бахмута" – ISW
Специалисты Института изучения войны (ISW) предполагают, что основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин нападает на российского президента Владимира Путина из-за неполученного вознаграждения "за захват Бахмута".
Источник: ISW
Детали: В обзоре указывают, что Пригожин, похоже, снова косвенно подорвал авторитет и режим президента России Владимира Путина, заявив о запрете российскими государственными СМИ любых дискуссий о силах "Вагнера".
Он сказал, что неназванные российские чиновники только выиграют от такой цензуры в ближайшее время, от 1 до 3 месяцев, прежде чем "народ начнет сопротивляться и ненавидеть бюрократов".
По его словам, российские чиновники смогли бы наслаждаться своей исторической способностью цензурировать российское общество, если бы Россия не начала войну в Украине.
Затем Пригожин заметно перевел дискуссию с разговора о неназванных российских чиновниках на прямое обращение к одному человеку.
Эксперты отмечают, что комментарии Пригожина, вероятно, направлены на Путина, которого российские государственные СМИ обычно изображают как лидера, который "ежеминутно занимается небольшими инфраструктурными проектами и жизнью простых россиян".
В отчете предполагают: возможно, Пригожин делает нападки на Путина за то, что российский диктатор не выплатил ему обещанное вознаграждение "за захват Бахмута".
Аналитики напоминают, что в ночь с 27 на 28 мая российские войска совершили крупнейший с начала войны удар с использованием беспилотников Shahed-131/136 по Украине.
По оценке института, то, что Россия направляет воздушные боеприпасы на Киев, а не на инфраструктурные или военные объекты, ограничивает способность этой российской воздушной кампании существенно ослабить украинские наступательные возможности для будущего контрнаступления.
Эксперты отмечают, что Пригожин заявил, что российская операция в Бахмуте может продлиться до 5 июня.
Он сообщил 28 мая, что вывод войск ЧВК из города может занять еще несколько дней, поскольку "Вагнер" не сможет передать всю технику в надлежащем состоянии до 1 июня.
Специалисты указывают: темпы российских операций вокруг Бахмута остаются заметно низкими.
По предварительной оценке ISW, снижение темпов российских наступательных операций в районе Бахмута, вероятно, дает украинским силам в этом районе инициативу начать новый раунд операций вокруг города, если они этого захотят.
Основные выводы ISW за 28 мая:
- В ночь с 27 на 28 мая российские войска нанесли самый большой удар по Украине с использованием беспилотников "Шахед" с начала войны.
- Пригожин заявил, что российская операция в Бахмуте может продлиться до 5 июня.
- Темпы российских операций вокруг Бахмута остаются заметно низкими.
- Пригожин, похоже, снова косвенно подорвал авторитет и режим президента России Владимира Путина.
- Возможно, Пригожин атакует Путина за то, что тот не выплатил Пригожину обещанное вознаграждение за захват Бахмута.
- "Вагнеровцы" провели незаконный митинг в поддержку ЧВК в Екатеринбурге 28 мая, несмотря на запрет властей.
- Российский пропагандист Владимир Соловьев 27 мая раскритиковал боевика Игоря Гиркина.
- Российские войска провели ограниченные наземные атаки к северо-востоку от Купянска и вдоль линии Сватово-Кременная.
- Также они проводили ограниченные наступательные операции на участке Авдеевка-Донецк.
- Российские войска продолжали обстреливать районы на юге Украины.
- МО Великобритании заявило, что Россия требует от российских граждан дополнительных пожертвований для поддержки военных усилий.
- Российские оккупационные чиновники продолжают принудительно вывозить украинских детей в Россию под видом летних лагерей.