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Принудительная паспортизация на Херсонщине: оккупанты пугают депортацией

"Украинская правда"Среда, 3 мая 2023, 07:21
Принудительная паспортизация на Херсонщине: оккупанты пугают депортацией
ПАСПОРТ РФ, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО PIXABAY

Российские оккупанты пугают депортацией и конфискацией имущества жителей Херсонской области, которые отказываются получать паспорта РФ.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения временно занятой территории Херсонской области. Чтобы ускорить этот процесс, захватчики проводят демонстративные рейдовые мероприятия, которые имеют целью запугать местное население возможной депортацией и отчуждением имущества.

Содержание мероприятий заключается в том, что в населенный пункт прибывает колонна пустых автобусов в сопровождении представителей ФСБ, которые, ссылаясь на недавно подписанный президентом РФ указ о депортации с оккупированных территорий лиц без российского гражданства, ставят людям радикальное условие – или отказ от украинского паспорта в пользу российского, или немедленное выселение с конфискацией имущества".

Напомним: Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец не согласен с вице-премьер-министром по вопросам реинтеграции ВОТ Ириной Верещук, посоветовавшей украинским гражданам на оккупированных территориях отказываться от оформления российских паспортов.

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Темы: Херсонская областьРосcия
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