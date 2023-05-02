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Лубинец поспорил с Верещук касательно паспортов РФ от оккупантов

Евгений КизиловВторник, 2 мая 2023, 20:07
Лубинец поспорил с Верещук касательно паспортов РФ от оккупантов
дмитрий лубинец, фото из его соцсетей

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец не согласен с вице-премьер-министром по вопросам реинтеграции ВОТ Ириной Верещук, посоветовавшей украинским гражданам на оккупированных территориях отказываться от оформления российских паспортов.

Источник: Лубинец в эфире национального телемарафона во вторник, передает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Я не знаю, из каких соображений кто-то выходит, когда делаются такие заявления. По моему мнению, после такого заявления, я знаю точно, что это может использоваться в международных судах против Украины. Так как, если мы призвали оставаться гражданами Украины, то мы как государство признаем, что мы можем обеспечивать все права граждан Украины на этой территории".

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Детали: По словам Лубинца, если у людей нет возможности уехать с оккупированной территории, то не надо отказываться от получения российских паспортов, поскольку это связано с безопасностью и жизнью украинских граждан.

Предыстория: 30 апреля Лубинец посоветовал украинцам на оккупированных территориях брать российские паспорта, чтобы выжить.

В то же врем Верещук призвала жителей ВОТ не брать российские паспорта и никак не сотрудничать с врагом.

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Темы: омбудсменВерещукРосcияпаспорт
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