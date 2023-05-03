Не только Львова-Белова: УП установила кураторов похищения украинских детей

"Украинская правда" установила личности людей, вовлеченных в процесс похищения и перевоспитания детей с оккупированных территорий Украины.

Источник: Украинская правда

Детали: Кроме российской уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, к "перевоспитанию" украинских детей привлечены "службы по делам детей" оккупированных Россией территорий, "детские омбудсмены", "министерства образования, молодежи и спорта".

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В Крыму педагогами руководит украинка Валентина Лаврик, в так называемой "ДНР" - Ольга Калударова, в так называемой "ЛНР" - Иван Кусов, в оккупированной части Херсонской области - Михаил Родиков, Запорожской - Елена Шапурова. Службу детей "ДНР" возглавляет Светлана Майборода, в Крыму - Анастасия Омельченко.

"Министерства молодежи и спорта" оккупированных территорий возглавляют соответственно - Александр Громаков, Дмитрий Сидоров, Эльвира Витренко, Антон Тицкий. Детским омбудсменом оккупированного Крыма является Ирина Клюева, в "ДНР" - Дарья Морозова, "ЛНР" - Инна Швенк.

К похищению детей опосредованно привлечены и "министерства соцполитики и труда", поскольку именно они выдавали выплаты за детей родителям на оккупированных в прошлом году территориях.

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В "ДНР" минсоц руководит Денис Стрельченко, в "ЛНР" - Светлана Малахова, в оккупированной части Запорожской области - Евгений Маркелов, на Херсонщине - Алла Бархатнова, в Крыму - Елена Романовская, РФ - Антон Котяков.

В администрации Путина "воспитанием детей" занимается бывшая представительница "Росмолодежи" Ирина Плещева.

Не происходит этот процесс без содействия руководителей оккупационных администраций захваченных Россией украинских территорий: Сергея Аксенова, Леонида Пасечника, Дениса Пушилина, Владимира Сальда, Евгения Балицкого.

Вопросом детей на оккупированных территориях занимаются и так называемые меценаты. Например, православный олигарх России Константин Малофеев. Он и его "Фонд святителя Василия Великого" является соавтором проекта "Счастливое детство". В 2014 он финансировал подразделения террористов вроде Игоря Гиркина.

О помощи украинским детям регулярно отчитывается и фонд мамы Рамзана Кадырова Аймани Несиевны Кадыровой.

При содействии Кадырова и Львовой-Беловой под Грозным был создан лагерь для "перевоспитания детей с новых территорий РФ". Туда направляют тех, кто активно противодействует попыткам русификации.

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