Не только Львова-Белова: УП установила кураторов похищения украинских детей
"Украинская правда" установила личности людей, вовлеченных в процесс похищения и перевоспитания детей с оккупированных территорий Украины.
Источник: Украинская правда
Детали: Кроме российской уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, к "перевоспитанию" украинских детей привлечены "службы по делам детей" оккупированных Россией территорий, "детские омбудсмены", "министерства образования, молодежи и спорта".
В Крыму педагогами руководит украинка Валентина Лаврик, в так называемой "ДНР" - Ольга Калударова, в так называемой "ЛНР" - Иван Кусов, в оккупированной части Херсонской области - Михаил Родиков, Запорожской - Елена Шапурова. Службу детей "ДНР" возглавляет Светлана Майборода, в Крыму - Анастасия Омельченко.
"Министерства молодежи и спорта" оккупированных территорий возглавляют соответственно - Александр Громаков, Дмитрий Сидоров, Эльвира Витренко, Антон Тицкий. Детским омбудсменом оккупированного Крыма является Ирина Клюева, в "ДНР" - Дарья Морозова, "ЛНР" - Инна Швенк.
К похищению детей опосредованно привлечены и "министерства соцполитики и труда", поскольку именно они выдавали выплаты за детей родителям на оккупированных в прошлом году территориях.
В "ДНР" минсоц руководит Денис Стрельченко, в "ЛНР" - Светлана Малахова, в оккупированной части Запорожской области - Евгений Маркелов, на Херсонщине - Алла Бархатнова, в Крыму - Елена Романовская, РФ - Антон Котяков.
В администрации Путина "воспитанием детей" занимается бывшая представительница "Росмолодежи" Ирина Плещева.
Не происходит этот процесс без содействия руководителей оккупационных администраций захваченных Россией украинских территорий: Сергея Аксенова, Леонида Пасечника, Дениса Пушилина, Владимира Сальда, Евгения Балицкого.
Вопросом детей на оккупированных территориях занимаются и так называемые меценаты. Например, православный олигарх России Константин Малофеев. Он и его "Фонд святителя Василия Великого" является соавтором проекта "Счастливое детство". В 2014 он финансировал подразделения террористов вроде Игоря Гиркина.
О помощи украинским детям регулярно отчитывается и фонд мамы Рамзана Кадырова Аймани Несиевны Кадыровой.
При содействии Кадырова и Львовой-Беловой под Грозным был создан лагерь для "перевоспитания детей с новых территорий РФ". Туда направляют тех, кто активно противодействует попыткам русификации.
Что предшестовало:
- В марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой из-за депортации украинских детей с оккупированных территорий Украины в Россию.
- Детский омбудсмен России Мария Львова-Белова публично заявила, что "усыновленный" ею подросток из захваченного Мариуполя Филипп подвергся влиянию украинской "пропаганды", но ее уже называет "мамой".
- Российские спецслужбы остановили на границе с Беларусью подростка из Мариуполя, который ехал домой на родину.
- В России похищенных украинских детей психологически затравливают, обзывают и избивают за неповиновение, сообщила уполномоченная президента Украины по правам ребенка Дарья Герасимчук.
- Российские захватчики пытаются перевоспитать украинских детей. Например, в Мариуполе оккупанты заставляют учеников выстраиваться в линейку, слушать гимн государства-террориста и поднимать российский флаг.