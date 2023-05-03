Режим Лукашенко приговорил редактора Nexta Протасевича к 8 годам колонии
Белорусский режим приговорил оппозиционного журналиста, одного из основателей телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича к 8 годам колонии.
Источник: белорусское госиздание Белта
Детали: Ему предъявили обвинение в заговоре для захвата власти, а перед тем задержали в аэропорту Минска по дороге в Вильнюс.
Режим самопровозглашенного президента Беларуси признал Протасевича виновным в "организации массовых беспорядков, публичных призывах к актам терроризма, руководстве экстремистским формированием, клевете на президента (Лукашенко - ред.) и его оскорблении", а также в других преступлениях.
Согласно приговору, его имущество, в частности штатив, наушники, объективы, оставлено под арестом.
Еще двое фигурантов дела Nexta Яна Рудыка и Степана Путило заочно приговорены к 19 и 20 годам колонии соответственно.
Предыстория:
- 23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку задержали.
- В случае выдвижения обвинения в терроризме Протасевичу в Беларуси может грозить смертная казнь.
- Такое задержание вызвало резкую реакцию в мире.
- 24 мая руководители государств и правительств Евросоюза решили усилить санкционное давление на самопровозглашенного президента Лукашенко и поручили запретить авиакомпаниям из Беларуси использовать воздушное пространство ЕС как для прямых рейсов, так и транзитных. Агентство ЕС по воздушному движению рекомендовало облетать Беларусь через Балтию.
- Белорусский государственный телеканал ОНТ показал "интервью" с Протасевичем, где он якобы "признал вину" и сказал, что "чувствует себя прекрасно". Правозащитники и родные Протасевича полагают, что его подвергли пыткам.