Режим Лукашенко приговорил редактора Nexta Протасевича к 8 годам колонии

Белорусский режим приговорил оппозиционного журналиста, одного из основателей телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича к 8 годам колонии.

Источник: белорусское госиздание Белта

Детали: Ему предъявили обвинение в заговоре для захвата власти, а перед тем задержали в аэропорту Минска по дороге в Вильнюс.

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Режим самопровозглашенного президента Беларуси признал Протасевича виновным в "организации массовых беспорядков, публичных призывах к актам терроризма, руководстве экстремистским формированием, клевете на президента (Лукашенко - ред.) и его оскорблении", а также в других преступлениях.

Согласно приговору, его имущество, в частности штатив, наушники, объективы, оставлено под арестом.

Еще двое фигурантов дела Nexta Яна Рудыка и Степана Путило заочно приговорены к 19 и 20 годам колонии соответственно.

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