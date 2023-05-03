Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Режим Лукашенко приговорил редактора Nexta Протасевича к 8 годам колонии

Алена МазуренкоСреда, 3 мая 2023, 12:42
Режим Лукашенко приговорил редактора Nexta Протасевича к 8 годам колонии
фото belta

Белорусский режим приговорил оппозиционного журналиста, одного из основателей телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича к 8 годам колонии.

Источник: белорусское госиздание Белта

Детали: Ему предъявили обвинение в заговоре для захвата власти, а перед тем задержали в аэропорту Минска по дороге в Вильнюс.

Режим самопровозглашенного президента Беларуси признал Протасевича виновным в "организации массовых беспорядков, публичных призывах к актам терроризма, руководстве экстремистским формированием, клевете на президента (Лукашенко - ред.) и его оскорблении", а также в других преступлениях.

Согласно приговору, его имущество, в частности штатив, наушники, объективы, оставлено под арестом.

Еще двое фигурантов дела Nexta Яна Рудыка и Степана Путило заочно приговорены к 19 и 20 годам колонии соответственно.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку задержали.
  • В случае выдвижения обвинения в терроризме Протасевичу в Беларуси может грозить смертная казнь.
  • Такое задержание вызвало резкую реакцию в мире.
  • 24 мая руководители государств и правительств Евросоюза решили усилить санкционное давление на самопровозглашенного президента Лукашенко и поручили запретить авиакомпаниям из Беларуси использовать воздушное пространство ЕС как для прямых рейсов, так и транзитных. Агентство ЕС по воздушному движению рекомендовало облетать Беларусь через Балтию.
  • Белорусский государственный телеканал ОНТ показал "интервью" с Протасевичем, где он якобы "признал вину" и сказал, что "чувствует себя прекрасно". Правозащитники и родные Протасевича полагают, что его подвергли пыткам.

Темы: ЛукашенкосудБеларусь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ не способна проводить скоординированные оборонительные операции на всей линии фронта – ISW

США не сомневаются в правдивости заявления Украины о перехвате "Кинжала" – CNN

В колонии Беларуси умер блогер, осужденный за смайлик на карикатуру на Лукашенко

Президент Словакии анонсировала "правительство экспертов", которое возглавит банкир Людовит Одор

Миссия Frontex приостановила полеты над Черным морем после инцидента с российским Су-35

Президент Чехии предостерег Украину от поспешного контрнаступления

Все новости...
Лукашенко
Reuters: Путина и Лукашенко не пригласили на коронацию Чарльза ІІІ
Лукашенко собрал силовиков – снова привиделось "обострения ситуации" на границе
Лукашенко рассказал белорусам, что на них никто не нападет, в том числе и украинцы
Последние новости
06:41
Силы обороны отбили 55 вражеских атак – сводка
06:22
Украинские защитники уничтожили ночью 35 "Шахедов"
05:28
Медведев намекнул, что подозреваемые в покушении на Прилепина могут умереть в заключении
04:50
РФ не способна проводить скоординированные оборонительные операции на всей линии фронта – ISW
03:50
обновлено от 23:35В Украине объявляли воздушную тревогу: в Одессе прогремел взрыв, в Киеве и области работала ПВО
03:20
обновлено от 02:25Атака беспилотников на Киев: есть пострадавшие и разрушения
02:58
фотоВ Одесской области в результате попадания вражеских ракет вспыхнули пожары
01:40
Киссинджер прогнозирует до конца года "реальные переговоры" между Украиной и РФ
00:55
Россияне отбирают катера у жителей оккупированной Херсонщины – ЦНС
00:16
Сумщина: россияне за сутки 16 раз обстреляли приграничье
Все новости...
Реклама: